Renuncia a l'alcaldia el líder de Junts Campins i Imma Font d'ERC continuarà al càrrec

La cap de llista d'ERC per Campins Imma Font continuarà al càrrec d'alcaldessa fins al final de la legislatura, així s'ha pogut saber després del darrer ple municipal. El líder de Junts, Andreu Tohà, ha renunciat a dos anys com a alcalde que es contemplaven l'acord de govern de la coalició. "Amb l'Andreu havíem començat a treballar ja pel traspàs d'alguns dels projectes que tenim pendents. Jo tenia molt clar que avui acabava, però finalment no ha estat així", ha explicat Font.

Segons s'ha informat, la decisió de Tohà, que ja havia estat alcalde del 2011 al 2025, es deu a motius de salut. Malgrat que Junts té un altre regidor al ple municipal, Pep Barnola, no s'ha presentat al ple com a candidat a l'alcaldia. En canvi, sí que ho ha fet el grup independent de l'oposició, Compromesos, que ha proposat el seu cap de llista Xavier Fernández de Mera, però sense que la proposta prosperés.

Imma Font, doncs, continuarà al capdavant de l'alcaldia que entomarà reptes com la millora de la xarxa d'aigua o el nou sistema de recollida de residus. "En aquest pacte municipal hi ha una manera de treballar en equip pel poble. Després de dos anys podem dir que ens hem centrat en allò que ens havíem proposat", ha explicat Font al ple.

L'alcaldessa, a més, ha concretat que la sintonia entre els membres de la coalició de govern és bona i ha agraït la capacitat d'adaptació i la flexibilitat dels partits per posar-se d'acord. "Fem un treball de formigueta que no dona grans titulars, però és una tasca que, després, és la que millora la vida de la ciutadania de Campins", ha declarat Font.