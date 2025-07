La Festa de la Rosa del PSC a Sant Celoni aplega 150 persones

El PSC de Sant Celoni i La Batllòria ha celebrat la Festa de la Rosa el passat dissabte 28 de juny al vespre, a l’escola Pallerola. Els socialistes van aconseguir aplegar prop de 150 persones en un acte polític que va comptar amb la presència de la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque; el Secretari General del Departament de Drets Socials, Raül Moreno; i l’alcalde de Sant Celoni i La Batllòria, Eduard Vallhonesta.

En una intervenció a l'acte, la consellera Paneque va destacar la importància del moment polític actual i va assegurar que el govern del president espanyol Pedro Sánchez afronta "amb fermesa" els reptes globals. Alhora, va afirmar que l'Estat espanyol "és un dels països que més creix a Europa i al món". Paneque també va fer referència a Catalunya i va fer balanç de l'any que porta Salvador Illa al govern.

El Secretari General, Raül Moreno, va posar èmfasi en els "avenços socials" i va recordar la importància de continuar implementant polítiques per "combatre la pobresa" i "assegurar que ningú quedi enrere", davant de les xifres "preocupants" que encara afecten el país.

L’alcalde de Sant Celoni i La Batllòria, Eduard Vallhonesta, també va parlar dels primers dos anys de mandat municipal i va destacar els grans projectes en marxa com el futur casal de gent gran, la nova piscina municipal descoberta i les inversions en la millora i manteniment de l’espai públic. També va afirmar que el govern municipal vol donar "un impuls" a la indústria de la química verda del municipi per aconseguir l'aprofitament dels recursos del municipi. Vallhonesta va subratllar que l’equip de govern, en col·laboració amb Alternativa per Sant Celoni, "té molt clares les prioritats" i treballa “intensament” per assolir els objectius per al final del mandat.

El PSC de Sant Celoni ha fet una bona valoració d'aquesta edició de la Festa de la Rosa i ha destacat la importància d'aquest moment per a la reflexió política. "Aquesta trobada del socialisme de Sant Celoni i La Batllòria reflecteix l’impuls del projecte polític del PSC, amb la mirada posada en el futur i en la millora contínua dels serveis i la qualitat de vida", han expressat en un comunicat a NacióBaixMontseny.