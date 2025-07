Aliança Catalana incorpora una exregidora d'ERC a Sant Feliu de Buixalleu

Una exregidora d'ERC a Sant Feliu de Buixalleu, Conxita Iglesias, s'ha sumat al partit d'ultradreta Aliança Catalana. La formació política ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials d'àmbit nacional i ha informat que la regidora, que no estava adscrita a cap partit, s’ha incorporat al projecte d'AC "amb la signatura d’un conveni de col·laboració".

El passat mes de maig, Iglesias va abandonar el grup municipal d'ERC per diferències amb la resta de l'equip de govern. Unes discrepàncies, que, segons ha declarat a la premsa, tindrien a veure amb les dinàmiques de treball i que haurien començat des del principi del mandat. Malgrat anar a les llistes d'ERC, però, Iglesias es va presentar com a regidora independent.

Després de convertir-se en regidora no adscrita a cap formació, Iglesias va veure que necessitava assessorament per continuar la seva tasca a l'Ajuntament a les àrees de Benestar Animal, Benestar Social, Igualtat i Feminisme, i Política Forestal. La feliuenca ha explicat a la premsa gironina que va reunir-se amb la formació ultradretana amb la voluntat de trobar un punt de suport que li permetés "fer poble, no política”.

Els últims comicis municipals a Sant Feliu de Buixalleu van acabar amb una situació insòlita, els dos partits que es presentaven, Junts i ERC van treure el mateix nombre de vots. L'alcaldia, per tant, es va decidir a cara o creu i la sort va afavorir els republicans, que van emprendre el mandat després de molts anys de govern juntaire. Conxita Iglesias va entrar a l'Ajuntament de Sant Feliu com a número quatre de les llistes d'ERC.

Reunió del grup municipal d'ERC

L'alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, Xavier Santos, ha reconegut les discrepàncies amb la regidora i explicat a NacióBaixMontseny que l'equip d'ERC es reunirà per "valorar" la situació i "consensuar" què ha de fer el grup municipal. "Un cop hàgim pres una decisió adoptarem les mesures pertinents", ha declarat Santos.

A NacióBaixMontseny seguirem aquest cas i l'anirem actualitzant amb nova informació.