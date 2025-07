Festa Major de Sant Feliu de Buixalleu 2025: sopars i concerts

Sant Feliu de Buixalleu ja ho té tot a punt per a la Festa Major, que se celebrarà el divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 d'agost de 2025. Enguany la celebració arriba amb propostes gastronòmiques per fomentar la vida comunitària, actuacions musicals per a tots els públics i amb la participació d'un dels santfeliuencs més coneguts, Quim Masferrer.

La festa tindrà l'epicentre a la plaça Catalunya, on es duran a terme la majoria les activitats. La celebració arrencarà el divendres 1 d'agost a les 21 hores amb un sopar de recapte on cadascú haurà de dur un plat de casa per compartir-lo amb la resta del poble. Es tracta d'una bona ocasió per degustar la cuina local i conèixer la gastronomia del poble.

Tot seguit, tindrà lloc el pregó de la festa major, a les 23 hores, a càrrec de Quim Masferrer, fill de Sant Feliu, i conegut pel seu programa de televisió a TV3, el Foraster. A continuació, hi haurà La Chari i el Bingo Musical amb Veu de Dona, una activitat dinàmica i divertida que combinarà la música i els jocs d'atzar. La participació és gratuïta i està oberta a tothom.

El dissabte 2 d'agost el sopar de festa major començarà a les 21 hores als jardins de davant del Restaurant Masferrer. Després, hi haurà el concert de la banda Xarop de Nit, un grup de ball català compost per cinc artistes amb experiència en diferents orquestres que formen una "combinació explosiva" de ritme, dinamisme i professionalitat. En acabat, serà el torn de DJ Panko, que punxarà èxits a partir de la 1:30 de la matinada.

El diumenge 3 d'agost l'activitat es concentrarà al matí amb l'aperitiu popular, que començarà a les 12 hores. L'àpat anirà acompanyat de la presentació del llibre d'Ester Vizcarra La cadira de l'artista indòmit, una novel·la que parla sobre un jove enamorat de l'expressionisme que sent que ha de deixar la seva ciutat, l'Alcoi dels anys 60, per desenvolupar-se. L'acte tindrà lloc als jardins del restaurant Masferrer.