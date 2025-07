El tercer poble amb més accidents per xoc amb animals és del Baix Montseny

Les carreteres catalanes van registrar 15 accidents de trànsit al dia per xoc amb animals l'any passat, 10 dels quals, amb senglars. Els sinistres amb fauna involucrada han augmentat prop d'un 50% entre el 2019 i el 2024. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), l'últim any prepandèmia se'n van comptabilitzar 3.843. La xifra és sensiblement més baixa que la del 2024, 5.754, un 1,5% més que el 2023, i només per sota de la del 2022.

En el rànquing de pobles catalans amb més xoc amb animals n'hi ha un del Baix Montseny, es tracta de Sant Feliu de Buixalleu, que entre el 2014 i l'abril del 2025, ha registrat 314 accidents de cotxe amb animals involucrats. Aquest municipi se situa com el tercer a Catalunya amb més sinistres d'aquesta mena, per sota de Lleida (699) i Artesa de Segre (383), que encapçalen la llista.

Sant Feliu de Buixalleu és un poble amb diversos nuclis de població escampats en un terme de 61,9 quilòmetres quadrats ple de boscos i muntanyes. El municipi només té 878 habitants, que s'han de desplaçar constantment amb vehicle particular per anar a comprar o fer ús dels serveis públics i els equipaments municipals. És habitual, doncs, que els habitants del poble hagin de compartir espais amb animals de bosc com els senglars, que també fan incursions en espais urbans. De fet, el 62% dels accidents per xoc amb animals a Catalunya es produeixen amb porcs senglars.

En una entrevista a NacióBaixMontseny el geògraf i ambientòleg Martí Boada va explicar que aquest creixement a nous territoris respon a "una lògica d'expansió demogràfica". "Troben molt més menjar a les zones urbanes, la quantitat de deixalles que generem a les ciutats els ha acostumat a venir", afirma.

D'altra banda, els cèrvids, com ara els cabirols, representen el 27% d'aquests accidents, amb un augment els últims anys, i un percentatge molt més gran que gossos i gats (5% entre tots dos mamífers). En unes proporcions anecdòtiques, l'any passat també es van registrar més d'una cinquantena de xocs amb vaques o ovelles, cavalls o rucs o bé aus com voltors, àligues o rapinyaires.

Consells per evitar els accidents amb animals

La sotsinspectora de Mossos Mònica Carafí, cap de l'àrea central d'investigació d'accidents de la comissaria general de mobilitat del cos, recomana "agafar de manera ferma el volant i pitjar el fre al màxim" en cas de trobar-se fauna cinegètica. Creu que, en cas contrari, una maniobra brusca pot "abocar a una sortida de via" o a una "invasió al sentit contrari".

Segons ella, les zones on els vehicles es poden trobar més animals són les carreteres "més sinuoses i boscoses", que no són vies ràpides. Per tant, recomana portar els llums de llarg abast si no hi ha risc d'enlluernar altres conductors i evitar els excessos de velocitat i les distraccions. Pel que fa als moments de l'any amb més fauna, les nits d'hivern són el moment en què trobar-se un senglar és més probable, mentre que les nits i matinades de primavera són el pic dels cabirols.