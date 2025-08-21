La Batllòria recuperarà aquest diumenge la seva colla gegantera després de sis anys d’inactivitat. La colla es va dissoldre l’any 2019 per la manca de portadors i, des de llavors, els gegants del poble havien quedat guardats a la biblioteca. Només l’any passat es va poder veure una plantada simbòlica, sense colla, amb la voluntat de mantenir viva la flama a l’espera de la refundació.
Ara, sota el lema El retorn dels gegants, el grup tornarà a sortir als carrers coincidint amb la festa major. L’acte es farà diumenge a les 11 del matí i inclourà una plantada i ballada de gegants, parlaments institucionals i la celebració del 35è aniversari d’en Roc i l’Esperança, els gegants de La Batllòria. L’alcalde de Sant Celoni i de La Batllòria i el regidor de Cultura hi participaran per donar suport a la recuperació de la tradició i conviden tot el poble a formar part de la colla gegantera.
"Actualment només som dues persones i hem hagut de començar de zero. Estem fent tot el possible per tirar endavant els gegants i animem tot el poble de La Batllòria a sumar-s’hi", assegura el president de la colla, Ivan López.
López, remarca que el procés no ha estat fàcil i que s’ha hagut de començar gairebé de zero. «Estem començant de zero, sense portadors ni músics, però el poble ha respost amb entusiasme i s’hi ha implicat molt», assegura. La refundació ha estat possible gràcies a la iniciativa de veïns i al suport de la Comissió de Festes i de l’Ajuntament, que han facilitat que el projecte tiri endavant.
López confia que el retorn marqui un punt d’inflexió i que els gegants tornin a ser protagonistes no només a la festa major de la Batllòria, sinó també a la d’hivern i en altres poblacions que convidin la colla. «Esperem que aquesta vegada, amb aquest retorn, els gegants sempre tinguin el suport dels batlloriencs i batllorienques», conclou.