Vespreig de jazz a Sant Celoni amb l'Artur Bogunyà Quintet

Els directes del Proxy tornen a Sant Celoni aquestes festes amb un aire tropical al Mystika, situat al carrer Germà Emilià, 2. Ho fa de la mà de l'Artur Bogunyà Quintet és un projecte liderat pel trompetista i compositor del Baix Montseny Artur Bogunyà el pròxim diumenge 28 de desembre. Es tracta d'una proposta de jazz amb personalitat pròpia que fusiona el jazz-groove setanter, influències llatines i el swing clàssic, amb un repertori original que té la voluntat de sorprendre el públic.
La formació compta amb músics destacats del territori: Mau Boada a la bateria, Sebastià Freixes a la percussió, Gora Casado al piano i Fernando ‘Dinky’ Redondo al contrabaix. Junts construeixen un directe ple de ritme, matisos i complicitat escènica. Després de l’èxit obtingut a la darrera Festa Major, el quintet torna a Sant Celoni per oferir un vespreig musical entre festes, aquell in moment tranquil entre els torrons i el raïm que és l’excusa perfecta per retrobar-se amb la música en viu, la bona companyia i alguna copa.
El concert tindrà lloc al local Mystika, en una cita pensada per deixar-se portar pel groove i tancar l’any amb una banda sonora de qualitat. Artur Bogunyà, en un missatge a NacióBaixMontseny, ha avançat que hi hauria temes propis i també versions. Alhora, ha convidat els melòmans a assistir-hi. "Us animem a venir, a passar-ho bé i a fer una copeta per celebrar aquestes festes de manera tropical", ha declarat.