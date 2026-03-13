Arriba la 29a Fira Medieval d'Hostalric: programació i novetats

Hostalric acollirà la Fira Medieval del 3 al 5 d'abril amb múltiples propostes culturals i festives per a totes les edats. Els carrers del municipi i dins el recinte emmurallat i la fortalesa, es reviurà l'edat mitjana a través de múltiples activitats. Mab la col·laboració a tres bandes de l’Ajuntament, el teixit associatiu i el comerç local la vila montsenyenca gaudirà d'un cap de setmana d'immersió històrica amb espectacles, exhibicions, recreacions i una gran fira d'artesania.
Programació 2026
Durant els tres dies, una de les activitats centrals serà el gran mercat medieval, obert de 10:30 a 21hores a la Via Romana, la plaça de la Vila, el carrer Major, la plaça dels Bous i el carrer Raval, amb parades d’artesania i alimentació. Al mateix horari, davant de l’Ajuntament, hi haurà tallers de pintura de miralls i espases a càrrec de Love Animals, mentre que cada matí, de 9 a 13 hores, la plaça davant del consistori acollirà un taller i exhibició de punta de l’escola de puntaires d’Hostalric.
El castell i el seu entorn també concentraran bona part de la programació. Al Portal de Carros s’hi instal·larà la taverna medieval i tallers infantils, oberts de 10:30 a 19:30 hores, mentre que al fossat del castell es podran veure demostracions d’oficis medievals, jocs de fusta XXL, una escola de cavalleria i un campament de recreació històrica d’11 a 14 hores i de 16:30 a 20 hores. Al pont del castell hi haurà sessions de softcombat d’11 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i al fossat del camí de vila s’hi instal·larà el campament d’arquers amb exhibicions d’11.00 a 19.00 hores.
Entre altres activitats permanents, a la Torre dels Bous Apartaments es podrà visitar d’11 a 14 hores i de 16 a 20 hores una doble exposició sobre elements de tortura medieval i història de la bruixeria. A l’Ajuntament hi haurà tallers de malabars, la plantada dels gegants d’Hostalric i el centre d’interpretació dedicat als primers pobladors ibers i romans d’11 a 13:30 i de 17 a 19:30 hores. Durant tot el dia, a la Cova del Relliguer, s’hi podrà visitar la Cova Mística amb sessions d'endevinació per cartomància en grups reduïts.
Visites guiades
El castell també obrirà les seves portes amb visites guiades a les 11 h, 13h, 16h i 18 hores des del punt d’informació, mentre que l’accés general al recinte serà possible de 10 a 19 hores. També es podrà visitar la Torre dels Frares d’11h a 14h i de 15h a 19:30 hores. Per facilitar els desplaçaments, un trenet d’enllaç circularà entre la zona esportiva i l’escola d’11 a 14 hores i de 15:45 a 20 hores. Paral·lelament, l'església de Santa Maria oferirà portes obertes d’11:30 a 18:30 hores per visitar les pintures murals d’estil bizantí de l’artista local Joan Carles Osuna.
Divendres 3 d'abril
La programació començarà divendres 3 d’abril amb el IV Torneig Medieval de Bitlles Catalanes a partir de les 10 hores a la plaça de l’escola. A les 11:30 hores sortirà des del mateix punt la gran desfilada inaugural dels Vescomtes de Cabrera i els grups de recreació medieval. A les 12 hores, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, tindrà lloc la cerimònia de benvinguda amb pregó, dansa i duel en honor als vescomtes.
Durant la tarda de divendres, el mercat s’omplirà d’animació amb cercaviles musicals, espectacles itinerants i personatges fantàstics. A les 16 hores començarà la cercavila de bruixes a la Via Romana, seguida d’espectacles com Krakort el follet del Montseny a les 16:30 hores, la ballada dels gegants medievals a les 17 hores a la plaça Maria Teresa de Gelcen o el conte teatralitzat El misteri de la rosa blava a les 17:30 hores. La jornada culminarà a les 21 hores a la plaça de l’escola amb un espectacle de dansa de bruixes amb foc de la companyia Serket Raqs.
Dissabte 4 d'abril
Dissabte 4 d’abril la fira continuarà amb activitats des de primera hora. De 10 a 13 hores, a la falda del castell, es farà una demostració de sega amb dalla. A partir de les 11 hores, el Portal de Barcelona acollirà l’acte de benvinguda a la vila emmurallada amb Infestum Espectacles i els Vescomtes de Cabrera. Durant el matí i la tarda hi haurà cercaviles musicals, espectacles itinerants i activitats familiars per tot el nucli històric.
A les 17 hores, el Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà la presentació de la traducció al català del llibre El gran llibre de la dalla de Peter Vido, a càrrec d’Esteve Costa. A la tarda, la plaça Maria Teresa de Gelcen es convertirà en espai festiu amb un vespreig medieval de 18 a 20 hores amb degustació d’hidromel. A les 18.30 hores el mateix espai acollirà el concert de folk-rock català amb ànima trobadoresca de Troba d’Ors. La jornada es tancarà a les 21.00 hores amb un gran espectacle de foc a la plaça de l’escola a càrrec de la companyia belga Pyronix Production.
Diumenge 5 d'abril
Diumenge 5 d’abril començarà amb una demostració de cuina medieval a la plaça de l’escola de 6 a 13 hores, amb la cocció de porc i xai d’Hostalric, vedella de les terres de Girona i brou medieval a càrrec dels Cuiners Medievals d’Hostalric. A les 12 hores, el mateix espai acollirà un dels espectacles principals del cap de setmana: el torneig de cavalleria de gran format de la companyia Drakonia.
A les 14 hores es farà la degustació de cuina medieval a la plaça de l’escola amb un menú que inclou porc i xai d’Hostalric, vedella de les terres de Girona, brou medieval, pa, postres i aigua. Els tiquets es poden adquirir anticipadament fins al 4 d’abril per 12,50 euros o el mateix dia per 15 euros.
La tarda de diumenge continuarà amb cercaviles, espectacles itinerants, exhibicions de tir amb arc i tallers de danses medievals en diferents punts del nucli antic. El comiat de la fira arribarà a les 19:30 hores al Portal de Barcelona amb l’espectacle “Comiat als nobles”. La jornada es tancarà a les 23 hores al fossat del castell amb una taverna nocturna medieval amb música de Brian Mich DJ, organitzada per l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Hostalric.