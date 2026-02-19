Calçotada al Montseny: tres restaurants i dos racons amb encant

Les calçotades són un moment ideal per gaudir de la gastronomia catalana i fer-ho ben acompanyat. Alhora, també són l'excusa per fer una escapada, descobrir nous indrets del país i els restaurants de la nostra comarca, el Baix Montseny. A NacióBaixMontseny, en aquest article, fem un recull de tres restaurants on es pot anar i dos indrets ideals per als qui prefereixen cuinar-s'ho tot ells mateixos a l'aire lliure i en un entorn privilegiat.
La vall del Montseny
La Vall del Montseny és un restaurant situat a Sant Esteve de Palautordera, al peu del Montseny, i està especialitzat en cuina mediterrània i arrossos. Aquest establiment és conegut per treballar amb productors locals del Vallès Oriental i el Montseny, que s'ocupen de proveir de cerveses o oli d'oliva. Quan arriba l'època dels calçots, el restaurant ofereix un menú especial de calçots per 37 euros que permet "menjar tant com vulguis" d'allò que inclou la proposta.
En concret, es poden degustar calçots a la flama amb salsa romesco, carn a la brasa amb la guarnició tradicional, patata al caliu, carxofes al forn, mongetes del ganxet i una oferta de rebosteria artesanal de la casa. "Tots els ingredients del menú són naturals i frescos, incloent-hi les postres, la salsa romesco i el pa", asseguren des del restaurant. Per anar-hi, però, cal reservar com a mínim el dia abans per aconseguir taula. Els nens de fins a 11 anys tenen un preu reduït.
La terrassa de Campins
La Terrassa és un restaurant de Campins amb més de 20 anys d'història, situat a la carretera de Sant Celoni a Sant Fe, i amb vistes directa al massís del Montseny des de les dues terrasses que hi ha. Quan arriba l'època, el restaurant compta amb una oferta especialitzada de calçots ideal per compartir amb família o trobades d'amics. L'establiment disposa d'un petit menjador amb llar de foc on se serveixen esmorzars i un altre a la planta baixa, dedicat a celebracions i grups grans.
Alhora, disposen d'un menjador més a la part superior, amb una llar de foc rodona just enmig. Alhora, per als més petits, hi ha un jardí de grans dimensions equipat amb jocs infantils i un galliner on es poden veure tota mena d’ocells de corral.
La falda del Montseny
Quan arriba l'època dels calçots un altre clàssic on anar és La Falda del Montseny, també a Campins. És un restaurant conegut pels esmorzars de forquilla, la carn a la brasa. Aquest establiment, obert des de 1954, combina qualitat i tradició des de fa generacions amb plats elaborats amb ingredients de proximitat i seguint receptes històriques de la cuina catalana. "Cuidem el nostre patrimoni cultural i servim de punt de reunió per gaudir dels millors moments", asseguren al restaurant.
Aquest establiment disposa de diversos menjadors decorats amb estil rústic i equipats amb llar de foc. A l'exterior, també hi ha un pati per als nens i diversos tancats amb animals com cabres i galls d'indi.
El Pol d'Arbúcies
El Pol és una zona de barbacoes situada sota un bosc de plataners travessat per la riera d'Arbúcies, un entorn natural que és un punt de partida ideal per a petites excursions. L'espai, que requereix pagar entrada per accedir-hi, ofereix servei de bar amb una àmplia selecció de begudes, còctels, cafès i snacks. També hi ha un servei de venda de llenya i de lloguer de graelles per a barbacoes. En concret, ofereixen graelles robustes i adaptables a diverses quantitats de menjar.
Parc Mediambiental de Gualba
El Parc Mediambiental de Gualba és un autèntic refugi natural de més de 60 hectàrees situat dins del massís i integrat en l’àrea protegida del parc natural del Montseny. Una de les grans atraccions del parc són les seves zones de pícnic i barbacoes, repartides en diferents espais. Algunes es troben a tocar de la riera de Gualba, mentre que d’altres estan més allunyades, a prop de la zona de barbacoes.
L’ús d’aquestes àrees té un aforament limitat, i això fa que sigui recomanable fer una reserva prèvia. És important saber que els responsables del lloc no atenen sol·licituds de reserva el mateix dia a través del formulari web. El preu de la reserva inclou l’entrada al parc, l’aparcament, una taula de pícnic assignada, accés a la zona de focs i barbacoes. A més, també es pot fer ús del camp de futbol rural i espais infantils, que són ideals per als més petits. L'equipament disposa de lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i l’accés als itineraris senyalitzats.