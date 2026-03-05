Arbúcies reviu el passat medieval amb la Revolta dels Cabrera 2026

Arbúcies reviurà el passat medieval amb la Revolta del vescomtat de Cabrera, una recreació històrica que transporta la vila a l’any 1367, quan les tropes del rei Pere el Cerimoniós van ocupar la vall amb l’objectiu de conquerir el castell de Montsoriu, fortalesa emblemàtica del Vescomtat de Cabrera. Durant els dies 14 i 15 de març, el municipi montsenyenc acull un campament reial amb soldats, cavallers i artesans, que mostren com era la vida militar i quotidiana a l’edat mitjana.
Els visitants poden gaudir de combats, demostracions, jocs tradicionals i tallers familiars, així com veure de prop màquines de setge i les tècniques artesanals de l’època. La recreació es complementa amb activitats a l’Espai Cabrera, situat al Museu Etnològic del Montseny, on es pot aprofundir en la història del llinatge dels Cabrera i el seu paper en la Catalunya medieval. Enguany la novetat són dos tallers xerrades que explicaran el món dels perfums i a la música i sons dels trobadors medievals.
Programació 2026
Dissabte 14 de març
La programació començarà dissabte 14 de març a les 10 hores amb l’obertura de l’Espai Medievàlia, que permetrà visitar el campament medieval i conèixer de prop diferents aspectes de la vida de l’època, com la construcció de maquinària de setge, el treball dels artesans, l’armeria o la intendència. També s’hi podran veure combats d’entrenament i hi haurà una zona de jocs infantils i familiars amb activitats com bitlles, tir al papagai, vestir el cavaller o pintar escuts.
A les 10:30 hores el Museu Etnològic del Montseny acollirà el taller Alquímia d’olors, una proposta de creació d’un perfum medieval conduïda per la perfumista Konstantina Simitzi. L’activitat té un cost de 3 euros i requereix inscripció prèvia a La Gabella. La jornada continuarà a les 11:30 hores amb la demostració L’arnès del cavaller, dedicada a explicar com es vestia un cavaller medieval. A les 12:30 hores tindrà lloc el Pas d’armes, un espectacle en què vuit cavallers lluitaran per aconseguir l’espasa de virtut.
A la tarda, a partir de les 16 hores, es reobrirà l’Espai Medievàlia amb les activitats de campament i jocs familiars. A les 17 hores es presentarà la proposta "Els personatges del vescomtat de Cabrera", que explicarà qui eren figures històriques com Ermessenda de Montsoriu, Marquesa de Cabrera; Miquel Samsó, abat de Breda; Jaume Ferrer de Blanes; Pere de Santantoni, notari d’Hostalric; o Bernat II de Cabrera. Finalment, a les 18:30 hores, el Museu Etnològic del Montseny acollirà la xerrada-taller "Músiques i històries dels trobadors medievals", a càrrec del musicòleg i intèrpret Antoni Madueño.
Diumenge 15 de març
La programació continuarà diumenge 15 de març amb la "Marxa de cavallers" a les 10 hores, que comptarà amb la participació de Bernat de Cabrera i els seus cavallers, així com dels gegantons Bernat Joan de Cabrera i Violant de Prades de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.
A les 10:45 hores tornarà a obrir l’Espai Medievàlia amb les activitats de campament, demostracions i jocs per a tota la família. A les 11:30 hores es repetirà la demostració "L’arnès del cavaller" i a les 12:30 hores es podrà veure novament el "Pas d’armes". Tot seguit, tindrà lloc l’actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes amb els gegantons Bernat Joan de Cabrera i Violant de Prades.
A la tarda, a partir de les 16 hores, l’Espai Medievàlia tornarà a oferir les visites al campament i les activitats participatives. A les 17 hores es repetirà la presentació "Els personatges del vescomtat de Cabrera", dedicada a explicar la història i el context dels protagonistes vinculats a aquest territori.
Paral·lelament, el programa també inclou una visita guiada al Castell de Montsoriu prevista per al dissabte 25 d’abril a les 10:15 hores. Les inscripcions i la informació es podran obtenir al punt d’informació de les jornades situat a l’Espai Medievàlia, i la visita inclourà també l’accés gratuït al Museu Etnològic del Montseny – Espai Cabrera.