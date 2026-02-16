Arbúcies s'omple de cotxes clàssics: la jornada en imatges

Arbúcies ha celebrat aquest diumenge 15 de febrer la divuitena Trobada de Clàssics 2026, ja consolidada al calendari automobilístic. La jornada s’ha tancat amb prop de 700 vehicles inscrits, una xifra que ha igualat la participació d’anys anteriors i que ha confirmat aquesta trobada com una cita imprescindible per a col·leccionistes i aficionats del món del motor de tota Catalunya.
Els carrers s’han omplert de models emblemàtics com el Mini Cooper, el Volkswagen Escarabat, el SEAT 600, el Citroën 2CV, el Renault 4 o el Ford Mustang. També hi han destacat vehicles vinguts de fora de l’Estat, com un Ferrari 348 suís i un Opel Kapitän serbi, cotxes americans i peces singulars com un Volkswagen SP2 i un DKW. El president de Clàssics Montseny Guilleries, Ernest Serradesanferm, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat que arribar a fer 18 anys consecutius és "motiu d’orgull" per a l’entitat i per al poble.
"Enguany hem mantingut una participació molt elevada i, a més, amb una varietat de vehicles encara més àmplia que en altres anys, amb models que no havien vingut mai i participants de fora del país”, ha expressat. Serradesanferm també ha volgut fer valdre “la fidelitat dels participants", molts dels quals repeteixen cada edició, així com la bona acollida del públic, que omple els carrers de la vila any rere any.