Així serà «l'Operación Triumfo» del Baix Montseny

Ràdio Televisió de Cardedeu impulsa L’Alenada, un concurs musical que neix amb la voluntat de descobrir, acompanyar i projectar noves veus de la cançó d’autor en català i aranès. El projecte compta amb la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i es defineix com un "espai de creació", "un refugi per a artistes emergents" i una plataforma perquè noves mirades puguin prendre forma i fer-se sentir.
L’Alenada posa al centre les cançons que neixen de la intimitat, la força de les paraules i l’autenticitat artística. El concurs aposta per la música d’autor com a acte poètic i cultural, incorporant valors com la cura, el feminisme, el compromís cultural i la diversitat d’identitats. Amb l’esperit que una alenada és breu, però pot transformar-ho tot, el certamen vol oferir una oportunitat real a una veu que comença, amb acompanyament, solidesa i projecció professional.
Un concurs en sis fases
El concurs es desenvoluparà en diverses fases pensades per donar visibilitat als artistes i cuidar els seus processos creatius. En una primera fase de preselecció, un equip de càsting de Ràdio Televisió de Cardedeu valorarà totes les propostes rebudes i en seleccionarà 40 segons criteris de qualitat musical i literària, originalitat, coherència artística, requisits lingüístics i representació diversa.
Aquests 40 artistes participaran en una minisèrie de vídeo-pòdcasts, on presentaran la seva cançó i compartiran la seva història creativa. Els episodis s’emetran a La Xarxa+ i a televisions i ràdios locals adherides. Posteriorment, un jurat professional i la votació popular, que tindrà un pes del 20%, decidiran els 10 finalistes, que protagonitzaran nous continguts audiovisuals abans de la gala final.
Durant el mes de juny de 2026, els finalistes viuran una fase d’acompanyament escènic i artístic per preparar la seva actuació en directe. El procés culminarà amb La Nit de l’Alenada, la gala final, que se celebrarà el dissabte 27 de juny de 2026 amb públic i emissió en directe a través de La Xarxa+ i els mitjans locals participants. El públic decidirà la persona guanyadora mitjançant votació digital.
Un premi pensat per créixer
La persona guanyadora de L’Alenada rebrà un premi que combina projecció, acompanyament i espai per créixer artísticament. El guardó inclou 5.000 euros en metàl·lic, una residència artística amb mentoria al Centre de Creació Can Bonamic de Sant Esteve de Palautordera, amb allotjament i espai de treball durant set dies, i una actuació programada al Festival Tastautors 2027, un esdeveniment de referència amb més de 20 anys d’història.
Les inscripcions per participar a L’Alenada estaran obertes del 15 de desembre de 2025 al 15 de gener de 2026. La participació és gratuïta i està adreçada a artistes emergents majors de 18 anys que treballin la cançó d’autor en català o aranès, amb propostes pròpies i inèdites que no hagin estat publicades abans de l’1 de gener de 2025.