Cas «curiós» a Breda: foraden la paret d'una fàbrica i no roben res

La paret d'una fàbrica de Breda va aparèixer foradada a finals d'aquesta primera setmana de juliol. Es tracta de l'empresa Buch Machines, que està especialitzada en el disseny i fabricació d'equips automàtics per a la deformació del filferro i el fleix. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la denúncia es va registrar el dia 2 de juliol.

La Policia Local de Breda va informar els Mossos que havien detectat un forat en un dels murs de l'empresa. La perforació s'hauria fet des de l'exterior amb la intenció de penetrar a l'edifici, però, segons la policia de la Generalitat, els propietaris del negoci no haurien trobat a faltar res a l'interior de l'edifici. No obstant això, sí que han registrat un sensor espatllat.

Els propietaris de l'empresa "no sospiten de ningú" que ho pugui haver fet i es van afanyar a tapar l'esvoranc per evitar entrades il·lícites a les instal·lacions. Des de la policia han reconegut que es tracta d'un cas “curiós” i “estrany” i han obert una investigació per intentar aclarir els fets.