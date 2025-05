Indignació a Breda per una operació d'incògnit dels Mossos: «Han vingut a fer calés»

Un dispositiu de trànsit dels Mossos d'Esquadra va operar d'incògnit a Breda durant la jornada de Sant Jordi, el passat 23 d'abril. Els agents, que es desplaçaven amb un cotxe no logotipat, van perseguir i multar alguns veïns del poble que no duien el cinturó de seguretat a dins del nucli urbà. Segons fonts dels Mossos, l'actuació s'emmarcava en una campanya de prevenció per detectar infraccions de casc i cinturons, que són una de les principals causes de sinistralitat. Els agents, segons ha informat el cos, anaven de paisà, però portaven una jaqueta blava amb unes lletres molt petites al pit que posaven “policia”. Aquesta actuació va causar desconcert i indignació entre la població que, en alguns casos, van arribar a creure que havien estat víctimes d'una estafa.

És el cas d'un senyor de 87 anys que va ser multat amb 200 euros i quatre punts del carnet per no dur el cinturó. Segons explica l'afectat, un Nissan Qashqai de color negre el va començar a perseguir al centre del poble, li va tocar la botzina de manera insistent i li va barrar el pas amb el morro del vehicle. “Un home va baixar del cotxe i em van dir que eren policia secreta, però en cap moment em van ensenyar cap identificació”, afirma.

Tot seguit, li van demanar que els seguís i el van dur a un espai apartat, de camí al polígon industrial de Can Guilleumes. El senyor recorda que, en aquest moment, “va tenir por” i, per experiències anteriors que havia tingut al poble, va creure que era víctima d'una estafa. “Una vegada uns homes van intentar robar-me. Van tocar el clàxon igual que ells i em van fer baixar amb el pretext que els havia ratllat el cotxe. Em pensava que podia ser una estafa com aquella”, explica. Això va fer que considerés la possibilitat de marxar corrents, però, finalment, va decidir no fer-ho. “Jo normalment sempre porto el cinturó, però aquell dia anava a portar una rosa al cementiri, per la meva dona, i tenia el cap allà”, assegura.

En Josep i la seva dona, botiguers de Breda, també van ser multats amb quatre punts del carnet i 400 euros a la carretera d'Arbúcies pel mateix motiu. El procediment que van seguir va ser similar, però ells van identificar-los com a policies a causa d'un complement fosforescent que duien a l'interior del vehicle. Segons expliquen, els agents van circular contra direcció pel carrer de la plaça Salvador Riera, van encendre la sirena i els van fer apartar a una plaça de pàrquing de la carretera.

A banda de la multa per no dur el cinturó, també els volien imposar una sanció de 100 euros per no portar el document d'identitat a sobre. “Me l'havia deixat a la botiga i hi anàvem de camí, però no ens van multar perquè duia el carnet de conduir a l'app de la DGT”, expliquen. Els testimonis a què ha tingut accés NacióBaixMontseny accepten el seu error, però qüestionen la conveniència d'una operació d'aquestes característiques dins del nucli urbà de Breda. “Sembla que hagin vingut a fer calés”, afirmen.

Segons han explicat des del cos de Mossos d'Esquadra, aquest tipus de campanyes d'incògnit es fan per facilitar la detecció de les infraccions al volant. Asseguren que "són campanyes habituals" i que poden durar fins a una setmana. Els objectius de cada actuació que s'impulsa respon a les anàlisis de la sinistralitat i vol intervenir en cada cas allà on hi ha els problemes mortals.