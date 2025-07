Un cotxe de cap per avall en un accident a Fogars de Montclús

Un cotxe ha quedat de cap per avall en un accident de trànsit aquest dijous 10 de juliol a primera hora del matí. L'incident ha tingut lloc a la carretera BV-5301, en concret, al punt quilomètric 10,6. Aquesta via discorre entre boscos i connecta els municipis de Montseny i Santa Maria de Palautordera.

L'avís a les autoritats sobre aquest incident, segons el Servei Català de Trànsit, s'ha donat a les 8:43 hores. Hi han intervingut els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del poble. Segons apunten les fonts policials, tot ha quedat en un ensurt i no hi ha hagut ferits greus. Tampoc ha calgut la intervenció dels Bombers de la Generalitat per treure els passatgers del vehicle de l'interior.

La via BV-5301 presenta especial complexitat per als conductors en alguns punts, tant és així que el Departament de Territori va encarregar l'estiu passat el condicionament i millora d'aquesta carretera a Fogars de Montclús, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Sant Pere de Vilamajor. Els treballs de redacció del projecte tenien un termini de deu mesos i es van pensar amb l'objectiu de millorar la visibilitat de revolts, interseccions, accessos i adaptació de les barreres de seguretat, entre d’altres.

A NacióBaixMontseny estem pendents d'actualitzacions d'aquesta informació.