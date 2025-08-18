Àlex Palou completa una temporada històrica amb el seu quart títol d’IndyCar

Àlex Palou, veí del barri de Can Miret a Sant Antoni de Vilamajor, ha completat una temporada 2025 excepcional a la NTT IndyCar Series. El seu tercer lloc al Gran Premi de Portland li ha garantit el quart campionat de la seva carrera, convertint-se en el primer català i un dels pilots més joves de la història en aconseguir quatre títols.
Des dels inicis en el karting fins a dominar els circuits més exigents dels Estats Units, Palou ha demostrat un talent extraordinari i una constància fora del comú. Les seves habilitats al volant, combinades amb una gran capacitat estratègica, l’han situat entre l’elit de la competició i l’han fet mereixedor del respecte i l’admiració del món del motor.
El 2025 ha estat un any de consagració total: vuit victòries en quinze curses, incloent-hi la seva gesta més reconeguda, la victòria a les 500 Milles d’Indianàpolis, una fita històrica per a l’automobilisme espanyol. Aquest domini consolida la seva trajectòria, després de campionats també el 2023 i el 2024, i el situa al costat de llegendes com A.J. Foyt, Scott Dixon i Dario Franchitti.
L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha volgut expressar el seu orgull i felicitació pel nou èxit de Palou, que porta el nom del municipi a l’escenari internacional i es consolida com un referent del talent català en el món de l’automobilisme. La seva trajectòria, marcada per la perseverança, la superació i l’excel·lència esportiva, continua inspirant les noves generacions de pilots.
Amb aquest quart títol i la seva temporada brillant, Àlex Palou no només escriu un capítol històric en la seva carrera, sinó que també deixa empremta en la història de l’esport espanyol i català, convertint-se en un autèntic símbol de la passió pel motor i l’ambició per superar límits.