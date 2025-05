Drogues, armes blanques i 25 identificats en un bar a Riells i Viabrea

Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia local de Riells i Viabrea ha inspeccionat el bar "la Terrassa de Riells", un establiment popularment conegut com "el Maño" o "el bar del milionari". L'entrada al local, segons han informat els Mossos, va estar motivat per les queixes dels veïns i va acabar amb la identificació de 25 clients i tres treballadors. La inspecció va tenir lloc el passat 24 d'abril al vespre i va comptar amb més d'una desena de vehicles de policia entre furgons i cotxes patrulla.

Els Mossos d'Esquadra, al llarg de la intervenció, van aixecar sis actes en total. Entre els clients, els agents van confiscar substàncies estupefaents, armes blanques i un esprai de defensa personal del qual no n'està permès l'ús. També es va aixecar acta per no tenir ben regulades les càmeres de seguretat i, a més, es va registrar una "infracció lleu en la venda de tabac".

La policia administrativa també va aixecar acta per manca de rètols informatius. En concret, van detectar que no estava indicada la prohibició de venda d'alcohol i tabacs a menors. Els agents van descobrir que no es disposava de fulls de reclamació i que hi havia mancances en la il·luminació d'emergència. A més, la policia ha explicat que el local exercia el dret a admissió sense tenir-lo registrat ni haver-ne especificat els requisits. Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'autoritat competent està tipificat com una falta lleu a la llei de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

El bar va obrir amb normalitat l'endemà de la inspecció. Els Mossos d'Esquadra han tramès les actes a les autoritats competents i cadascuna es tramitarà en organismes separats segons el tipus d'infracció. A partir d'aquí, els òrgans competents decidiran si les mancances i els incidents detectats són suficients per tancar el local. Tot apunta, però, que el bar continuarà en funcionament.