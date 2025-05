Anuncien el desnonament d'una persona vulnerable a Palautordera

La PAHC Baix Montseny ha convocat una concentració per evitar el desnonament de dues persones vulnerables a Santa Maria de Palautordera el pròxim 8 de maig. L'immoble pertany al fons voltor Divarian-Cerberus, que es dedica al lloguer d'immobles i és un dels tenidors més grans de Catalunya. Una de les persones afectades pateix una malaltia crònica que l'obliga a anar amb cadira de rodes i no disposa d'una alternativa habitacional.

Segons ha informat la PAHC Baix Montseny, es tracta d'una persona vinculada al moviment de l'habitatge que viu en aquest pis de Palautordera des del febrer de 2022. La persona resident, a causa d'una malaltia crònica, va passar una llarga temporada a l'hospital i ja no va poder deixar la cadira de rodes. Havia hagut de marxar de casa seva feia uns mesos i en aquells moments estava acollida a casa la seva germana, que vivia en un segon pis sense ascensor i sense adaptar.

Fonts de la PAHC Baix Montseny han explicat que disposava "d'una pensió mínima" i que l'administració no tenia cap alternativa per ella, ni pisos adaptats, ni ajuts per poder accedir a un lloguer. En conseqüència, l'Obra Social de la PAHC Baix Montseny, "va recuperar " un pis de Divarian-Cerberus per a ella a Santa Maria de Palautordera. Un pis que, segons han informat, estava buit des de feia temps i que li ha permès recuperar autonomia.

La PAHC Baix Montseny, en un comunicat, ha condemnat l'especulació dels fons voltor i ha expressat la preocupació pel futur habitacional de la persona afectada pel desnonament. "L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera diu que no té cap alternativa per ella, que es quedarà al carrer", han afirmat. Segons el moviment per l'habitatge, aquesta persona compleix tots els requisits per accedir a un lloguer social, però l'equip de govern sosté un protocol segons el qual cal estar empadronat al municipi almenys quatre anys per tenir-hi accés. "Ella en porta més de 3, i és una persona arrelada al poble, que hi fa vida gràcies a una xarxa de suport veïnal que l'ajuda", han explicat.

Les dues germanes formen part de la lluita per l'habitatge al Baix Montseny i han format part de nombroses reivindicacions. "Són lluitadores incansables, han participat en manifestacions, formacions, concentracions, recuperacions. S'han mobilitzat per aturar desenes de desnonaments arreu de la comarca", han assegurat des de la PAHC.

La Plataforma ha fet una crida a la mobilització per defensar l'habitatge de la intervenció policial i evitar el desnonament. Alhora, també s'ha demanat la participació ciutadana per fer-ne difusió. "Divarian vol fer-la fora per continuar especulant, per contribuir a fer els nostres pobles inaccessibles. Ara ens necessita més que mai", han expressat.