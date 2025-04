Sant Celoni es prepara per al nou sistema de recollida de residus

L'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria implementarà aquest estiu un sistema de contenidors amb tancament electrònic i identificació dels usuaris amb l'objectiu de millorar els nivells de reciclatge. Per explicar a la ciutadania aquest canvi, el consistori ha organitzat diverses sessions informatives a partir de dilluns 5 de maig. Les xerrades s'han organitzat a diferents zones del municipi per facilitar l'assistència i evitar aglomeracions. És per això que, uns dies abans de la sessió a cada zona, la ciutadania rebrà una carta amb tota la informació.

El nou model de recollida de residus amb contenidors amb sistema de tancament, afectarà els contenidors d’envasos, resta i orgànica, que s’hauran d’obrir amb una targeta d'identificació o una aplicació mòbil. Per obrir el contenidor amb la targeta, caldrà prémer un botó marcat en vermell i apropar la targeta a la zona de contacte. A continuació, a la pantalla apareixerà un missatge que indicarà que ja es pot obrir el contenidor per dipositar els residus. La targeta es lliurarà a l’Oficina de Residus.

D'altra banda, per obrir el contenidor amb l’App mòbil, “RECICLAVO”, no cal tocar-lo. Només s'haurà d'entrar a l'aplicació, clicar a "desbloquejar contenidor", seleccionar el residu que vulgui llençar i el contenidor corresponent quedarà desbloquejat. Per aconseguir l’App mòbil, caldrà descarregar-la gratuïtament a través de Google Play.

El vidre i el paper continuaran dipositant-se als contenidors oberts de la via pública. Els contenidors d’orgànica i envasos es podran obrir cada dia a qualsevol hora. En canvi, el contenidor de resta, només es podrà obrir els dimecres i diumenges, també a qualsevol hora. La limitació dels dies d’obertura del contenidor de resta té la intenció de reduir-ne la generació. "Si separem i reciclem correctament els residus, la fracció resta és la que menys generem", han expressat des del programa "Reciclem i avancem Sant Celoni".

Amb aquesta mesura, es vol augmentar de manera dràstica el percentatge de recollida selectiva, que vorejava el 39%, un dels percentatges més baixos de la comarca. Els contenidors també volen erradicar les pràctiques incíviques d’abocaments a la via pública i fomentar l'interès de la ciutadania en el reciclatge. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol complir amb la normativa de residus actual i reduir el cost de la gestió i tractament de les deixalles.