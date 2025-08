Anuncien 164.000 euros en ajudes per recollir aigua pluvial en masies del Montseny

La Diputació de Girona ha creat una nova línia d'ajuts per instal·lar sistemes de recollida d'aigües pluvials en masies del Montseny. La dotació total és de 164.000 euros i cada habitatge de l'àmbit gironí del parc natural podrà rebre un incentiu de fins a 15.000 per implantar la mesura d'estalvi i aprofitament d'aigua.

Segons informen en un comunicat, aquest import representa un 67% del cost global de l'actuació, que és d'uns 27.000 euros de mitjana. La Diputació assenyala que l'emergència climàtica actual requereix adoptar mesures urgents per adaptar-se a la sequera estructural i impulsar sistemes d'estalvi de recursos hídrics.

En aquesta línia, la Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient, ha impulsat la nova línia de subvencions destinada a fomentar la instal·lació de sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials en masies del parc natural del Montseny. La mesura, que s'obrirà en les pròximes setmanes, s'emmarca dins l'estratègia de la corporació per afavorir la resiliència climàtica a les zones rurals i protegides.

El diputat de Patrimoni Natural, Nil Papiol, ha explicat els detalls de la nova convocatòria a Can Nadeu, una masia de Riells i Viabrea que ja té instal·lat aquest sistema de recollida d'aigües pluvials. "Ens hem de preparar per a la següent sequera, que arribarà tard o d'hora. Per això, volem ajudar també aquestes cases aïllades del Montseny que no tenen accés a la xarxa d'aigua potable o que, quan arriben períodes de sequera, els seus pous no donen l'abast", ha declarat.

El procés de treball per elaborar les bases reguladores d'aquestes subvencions ha arrencat a partir d'un estudi sobre l'aprofitament dels recursos hídrics i l'ús eficient de l'aigua elaborat pels serveis tècnics del parc natural del Montseny. Aquest procés ha inclòs la consulta amb altres administracions, la recollida de dades històriques o visites in situ a les instal·lacions.

Com seran els sistemes de recollida?

El sistema de recollida i emmagatzematge d'aigües pluvials consisteix en la instal·lació d'un dipòsit soterrat que acumula l'aigua de les teulades de les masies, amb una capacitat mitjana d'uns 20.000 litres. L'aigua acumulada es destina a tots els usos (manteniment dels voltants de la casa o reg) excepte el consum humà.

Com a conseqüència, a més, es reduirà el volum que s'extreu de les rieres a través de pous i captacions superficials. "Era una línia d'ajuts molt esperada perquè, arran de l'última sequera, el neguit dels veïns era important", ha subratllat el diputat de Medi Ambient i alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot.

Només primeres residències

Des del parc natural del Montseny, han elaborat la digitalització de totes les masies situades dins de l'àmbit del parc, així com dels seus edificis annexos. Aquest treball ha inclòs la digitalització de cadascuna de les teulades, dada indispensable per dimensionar la instal·lació de cada masia.

A partir d'aquí, han determinat que hi ha 119 masies habitades permanentment a l'àmbit gironí del parc, que són les que poden accedir als ajuts. Es troben en els termes municipals d'Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau. Els habitatges de segona residència estan exclosos de la convocatòria.

Cada masia pot optar a un màxim de 15.000 euros. Segons els càlculs per a una casa tipus tenint en compte la demanda d'aigua per cobrir, les dades pluviomètriques de la comarca, la superfície de les teulades i la capacitat del dipòsit. El pressupost per a la instal·lació d'un sistema de recollida d'aigües pluvials és d'uns 27.000 euros de mitjana. El diputat Nil Papiol, ha destacat que, tant des del parc com des de la corporació, oferiran suport i acompanyament als interessats a incorporar aquestes mesures d'estalvi i ús eficient de l'aigua.