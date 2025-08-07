Festa Major d'estiu de Sant Antoni de Vilamajor 2025: programació, horaris i concerts

Sant Antoni de Vilamajor ja ho té tot a punt per a la seva Festa Major d'estiu, que tindrà lloc els dies 21, 22, 23, 24 i 27 d'agost de 2025 amb motiu del patró de Sant Lleïr. La celebració d'enguany, com és habitual, combina tradició, música, cultura i activitats per a tots els públics. L'Ajuntament, aquesta primera setmana d'agost, ha fet pública la programació sencera, perquè no se t'escapi res a NacióBaixMontseny t'oferim un recull de totes les propostes previstes.
El dijous 21 d’agost la festa arrenca la plaça de la Vila, a les 18 hores. La Penya Barcelonista Vilamajor’s, que enguany celebra el seu 20è aniversari, serà la protagonista del pregó que donarà el tret de sortida oficial. Tot seguit la cercavila gegantera recorrerà els carrers amb els gegants de Sant Antoni i colles convidades per commemorar vint anys de passió pel poble. A les 20.30 h, el grup Vilamagospel oferirà un concert a la mateixa plaça, seguit a les 23 h del concert de Dado Lucani amb Zona Vintage. La música continuarà a la Zona Jove, amb Band The Cool a la 1 de la matinada, DJ Marvin a les 3 hores i pppaaauuu DJ set de 4 a 5 de la matinada.
Divendres 22 d'agost, la jornada arrencarà amb tornejos esportius: ping-pong de 8 a 14 hores al Pavelló, handbol platja de 10 a 14 hores i de 18 a 22 hores, i escalada al rocòdrom Joan Casalprim de 10:30 a 13 hores. També hi haurà campanya de donació de sang de 10 a 14 hores i torneig de futbol 3x3 al camp Joan Nicolau. A les 11 hores, espectacle infantil de màgia amb El Príncep de la Màgia. A la tarda, la festa continuarà amb la festa de l’escuma a les 17:30 hores, jocs populars al Parc de Can Sauleda a les 19 hores i gimcana a les 20 hores.
A la mateixa hora, El Patronat acollirà una tarda d’humor amb Irene Minovas i Marc Oliva. Paral·lelament, tindrà lloc la sortida històrica "Cases i arquitectes" a les 18:15 hores. A la plaça, la sessió musical amb la LolaVan animarà la vetllada de 20 a 23 hores. A les 23 hores, hi haurà el concert de Els Pipes i, a la Zona Jove, Músics de Carrer (tribut a Txarango) a la 1 de la matinada. Tot seguit, serà el torn de Hi-Fi Deluxe a les 3 hores arribarà pppaaauuu, que posarà ritme a la nit fins a les 5 del matí.
Dissabte 23 d'agost començarà amb el campionat de petanca de 9 a 13 hores, seguit del concurs de paelles a les 12 hores. A les 16 hores, tornarà la tradicional cucanya i, de 17 a 21 hores, l’espai Skate & Sound omplirà l'skatepark. A les 18:30 hores, hi haurà un partit de futbol amistós entre el CF Vilamajor i el CF Mataró. A les 20 hores, tindrà lloc espectacle d’humor “La festa de les males dones” a El Patronat i, a les 21 hores, començarà el sopar popular a Can Sauleda. A les 23 hores, començarà el concert de Barcelona Swing Flamingos a la plaça, mentre que a la Zona Jove hi haurà Sexenni a la 1 de la matinada i sessió amb P&P Sound a les 3 hores.
Diumenge 24 serà dia de cultura i tradició. Al matí, es farà l'espectacle infantil AquaFesta a les 11 hores, el concert amb la coral Lo Rossinyol a les 17 hores i sardanes amb La Nova de Blanes a les 18 hores. A les 19:30 hores, El Patronat acollirà la comèdia “Audiência i-real” de Toni Albà. A les 20 h es disputarà la gran final del torneig de Peres i Antònies, i a les 22 h, concert i ball amb La Nova de Blanes. La festa acabarà a la Zona Jove amb Statu Quoniam a les 23 hores i, a la 1 de la matinada, concert de versions "La Nit del Canet" fins a les 3 hores.
Finalment, dimecres 27 d’agost se celebrarà el FIFASAV de 10 a 14 hores al Patronat, i de 15 a 19 hores, el parc multimèdia. A la tarda, a les 18 hores, missa tradicional a l’ermita de Sant Lleïr i, a les 18:30 hores, ball de sardanes amb La Nova del Vallès, posaran punt final a una Festa Major que es preveu vibrant i participativa.