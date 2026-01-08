Apaguen un incendi en un domicili de Sant Pere de Vilamajor

Els bombers han apagat un incendi en una casa de fusta a Sant Pere de Vilamajor aquest dimecres 7 de gener. L'avís per l'incident es va produir a les 14:38 hores en un domicili del carrer dels Pirineus, a la rodalia de la urbanització Faldes del Montseny. Segons han explicat des del cos de bombers, es tractava d'una casa d'una sola planta amb altell.
Bona part de la construcció estava feta amb fusta i les flames es van originar a la xemeneia de l'edifici. D'allà, van passar a la teulada de l'immoble, que va quedar afectada en bona part. Quan van arribar els bombers, van trobar l'inquilí de la casa enfilat a la coberta intentant apagar les flames amb una mànega de jardí remullant la xemeneia.
Tot seguit, els bombers van fer les tasques pertinents perquè l'aire no alimentés més les flames i van dur a terme l'extinció de l'incendi. També van revisar l'estat de la coberta i van retirar aquelles parts que podien comprometre la seguretat de l'edifici. En concret, van desmuntar una part de la teulada fins que van deixar de trobar fusta cremada i, finalment, van arranjar l'entorn.
Aquesta actuació es va dur a terme amb la col·laboració dels bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor i la Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor. Des del consistori han agraït la tasca dels cossos de seguretat locals i n'han destacat la rapidesa i professionalitat. Alhora, han recordat la importància de fer manteniment d’estufes, xemeneies, radiadors i altres sistemes de calefacció, ja que en aquesta època de l’any són una de les principals causes d’incendis a les llars. "Revisar-los pot evitar situacions de risc i protegir la teva llar i la teva família", han expressat.