Festa Major Llinars 2025: programació, concerts i novetats

Aquest estiu, Llinars del Vallès viurà una Festa Major amb una programació extensa que s’estén des de finals d’agost fins a l'11 de setembre. Les activitats començaran dissabte 30 d’agost amb el Torneig de Vòlei Platja 4x4, una competició popular a la plaça dels Horts d’en Roqueta entre les 9 del matí i les 7 del vespre. Paral·lelament, s’inicien els actes previs amb la passejada familiar nocturna, que sortirà a les 9 del vespre de la plaça dels Països Catalans i acabarà al local del CELLV amb un pintxo de botifarra. Tot seguit, DJ Aleix serà l’encarregat de fer ballar tothom al ball a la fresca al pati de Can Mas Bagà.

Diumenge 31 d’agost continuarà amb les botigues al carrer, que s’instal·laran al Passeig Europa de les Nacions de 10 a 20 hores. El 3 de setembre es podrà visitar l’exposició “Pintures-dibuixos en memòria dels alcaldes dels segles XIX al XXI” de l’artista OTTO al Castell Nou, mentre que el rocòdrom de l’Escola Ginebró obrirà les portes per a joves de 6 a 16 anys.

El dijous 4 de setembre començarà amb una missa pels malalts i la gent gran, a les 12 del migdia al Pavelló 1 d’Octubre, seguida d’un aperitiu. A la tarda, a les 18:45 hores, arribarà l’esperat Gegant Boig amb el lliurament de la clau del poble a la plaça de la Vila. El seguici tradicional amb repic de campanes recorrerà els carrers de Llinars, amb la participació dels trabucaires, diables, capgrossos i moltes altres figures.

Pregó a càrrec del club de bàsquet

El pregó d’enguany, a les 20:30 hores, serà a càrrec del Club Bàsquet Llinars, coincidint amb la celebració de la capitalitat del Bàsquet Femení, amb presència destacada de Laia Palau. Tot seguit, els focs a l’antiga i les ballades del Corb “El Borni” donaran oficialment el tret de sortida a la Festa Major. El vespre continuarà amb el sopar popular al carrer Frederic Marès, la gimcana nocturna a la plaça Caritg i l’espectacle d’improvisació “Impro Lovers” a la plaça dels Països Catalans.

Divendres 5 de setembre arrencarà amb un esmorzar solidari a canvi d’un aliment, seguit del concurs de tir de precisió a la riera Giola i la col·lecta de sang solidària a la Biblioteca. A la tarda, a la plaça dels Països Catalans, tindrà lloc una macro sardana i una audició de sardanes amb La Principal de la Bisbal.

El FestiRock al parc dels Corbera portarà hores de música per als amants del gènere. Els més petits tindran el seu correfoc infantil i ball dels Mini Bornis a partir de les 19:30 hores, mentre que al mateix temps sonarà el concert de Festa Major amb La Principal de la Bisbal. A les 20 hores començarà la gimcana juvenil organitzada pel Centre Excursionista. La nit culminarà amb l’espectacle musical de La Gresca FM, el ball de gala, el potent espectacle de versions Verbena’m Versions i la sessió de DJ Sendo fins a la matinada.

Havaneres, zumba, el Correboig i Sexenni

Dissabte 6 de setembre començarà amb una sessió de Hatha Ioga i la cursa urbana de la Milla de Llinars, que enguany arriba al seu VII Memorial Jordi Gual. A continuació es disputarà la mitja milla infantil. El Club Petanca Llinars acollirà el seu torneig i també es farà el concurs d’allioli i la botifarrada popular.

Al llarg del matí i migdia, les famílies podran gaudir d’un taller de circ al parc Ventura Gassol. Ja a la tarda, el castell acollirà un espectacle de circ i moviment. La plaça dels Països Catalans es convertirà en un escenari de música i energia amb la masterclass de zumba, mentre que Les Anxovetes ompliran de nostàlgia i rom cremat el pati de Can Mas Bagà amb la seva cantada d’havaneres.

A la nit, arribarà una de les cites més esperades: el Correboig. A partir de les 22 hores, amb sortida a la plaça de la Vila, començarà una cercavila irreverent i festiva amb el gegant boig, la xaranga Zebrass Marching Band i begudes especials de la terra. Al mateix temps, el Pavelló 1 d’Octubre acollirà l’exhibició de balls de saló. La nit del Correboig seguirà a la carpa del carrer Frederic Marès amb el concert de Dàlia, el pop festiu de Sexenni i les mescles electròniques de la DJ Dolça fins les 5 del matí.

El diumenge 7 de setembre, L’Esportiu de Llinars serà el protagonista amb la seva festa de reobertura, nova imatge i esperit renovat. De 8 a 14 hores, tothom hi estarà convidat. També es farà Lli’n’dansa és una ballada única del poble, amb músiques i coreografies creades especialment per celebrar la Festa Major. A les 11:15 hores a la Riera Giola es donarà principi a l’activitat.

Tot seguit, el Taller de Gongs – Bany de so, tindrà lloc a les 12 hore a la Pineda del Castell Nou a càrrec de l’Associació de Dones de Llinars. A la tarda, les famílies podran gaudir de l’espectacle “Sop”, una obra protagonitzada per una titellaire i el seu gos. Serà a les 18 hores al pati de Can Mas Bagà, organitzat per l’AFA Damià Mateu.

El mateix vespre, el Cor Gòspel Llinars celebrarà 10 anys d’història amb un concert especial a les 18:30 hores a la carpa del carrer Frederic Marès. La nit continuarà amb sabor internacional amb la Nit Africana, de 21 a 00 hores al pati de Can Mas Bagà. També hi haurà el concert del grup “Banda Neon”, a les 23 hores a la carpa del carrer Frederic Marès. La festa no s’aturarà aquí, perquè just després arribarà DJ Ambros, una icona local de la música festiva.

Diada de la Patrona

L’endemà, dilluns 8 de setembre, arriba la Diada de la Patrona, que començarà amb el Toc de matinades a càrrec dels grallers de la Colla Gegantera La Patufa i altres colles convidades, a les 8 h pels carrers del poble. A les 11 h, es farà l’anada a l’Ofici, amb l’acompanyament dels gegants, gegantons i l’Isard, precedits per un diable que obrirà pas, en un acte amb ús d’elements pirotècnics.

La Missa Solemne tindrà lloc a les 11:30 hores a l’Església de Santa Maria del Prat de Llinars, amb el ball solemne dels gegants com a cloenda. A la tarda, la Festa Major s’acomiadarà amb el Toc a plegar, una cercavila per dir adeu a les figures festives amb la música de la Banda del Gínjol, a partir de les 20 h des de la plaça dels Països Catalans. En cas de pluja, es farà a la carpa del carrer Frederic Marès.

Finalment, l’activitat continuarà amb la trobada Sota Major de billar, que reunirà jugadors de Lliçà d’Amunt, Sant Feliu de Codines i Llinars del Vallès a La Sala, de 9:30 a 14 hores, organitzada pel Club Billar Llinars.

Diada de Catalunya, 11 de setembre

Els actes oficials de l’11 de setembre tancaran el programa de festes amb una commemoració solemne a les 10 hores a la plaça dels Països Catalans, amb la participació dels Trabucaires, l’Esbart Dansaire i la Coral Turó del Vent.

A les 11 hores tindrà lloc el Matí Bastoner, amb cercavila des de la plaça dels Països Catalans i ballada a la plaça de la Vila, a càrrec del Ball de Bastons de Llinars. Seguirà la Diada Castellera amb els Xics de Granollers, els Castellers de Sant Cugat i els de Terrassa, a les 12 hores a la plaça de la Vila. I per concloure, a les 18 hores, la ballada de sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà.