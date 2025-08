Aquest és el poble del Montseny que fa la Festa Major de la carn a la brasa

Gaserans, a Sant Feliu de Buixalleu, celebra la Festa Major del 8 al 10 d'agost. Aquesta festivitat estiuenca és coneguda a la comarca del Baix Montseny com una cita imprescindible per als amants de la carn a la brasa, ja que, en els sopars populars que es fan cada vespre s'ofereix una àmplia gamma de carns de primera qualitat a la plaça de les antigues escoles de Gaserans.

Aquesta celebració l'organitzen els mateixos veïns del poble, que s'ocupen de cuinar, atendre el públic i assegurar-se que tothom gaudeix de la festa. Els cuiners tenen anys d'experiència i, segons han explicat a NacióBaixMontseny, la seva prioritat és "servir la carn ben cuita i calenta", de manera que arribi a la taula "acabada de fer".

Antònia Plans, que forma part de l'organització, afirma que hi ha entre cinquanta i seixanta persones involucrades a les diferents tasques. "Tothom col·labora en allò que sap fer millor perquè tot surti bé", diu. Entre els col·laboradors hi ha persones de totes les generacions, des de nens petits fins a gent gran, que es troben un cop a l'any per treballar plegades en aquests sopars populars.

La plaça i els terrenys del voltant de l'església de Sant Llorenç de Gaserans es converteixen en un gran restaurant a l'aire lliure, que s'ha convertit, també, en un punt de reunió per a la gent de la zona. "El lloc és preciós, la gent està contenta del servei i molts pensen en la festa de Gaserans com una excusa per veure's després de molt de temps", afirma Plans.

Els veïns disposen de dues barbacoes on es cou el xai, les crues, la costella, la botifarra negra i el peu de porc, quan n'hi ha. A més, sempre es compta amb l'acompanyament musical d'orquestres i grups de música, que donen ritme a la nit. Sant Feliu de Buixalleu és un poble dispers format per diversos nuclis de població, cada una de les tres parròquies té la seva festa major, i en total només tenen 878 habitants. "Val la pena venir per gaudir de l'ambient, la música i el caliu de la festa", asseguren des de l'organització.

Programació 2025

La programació d'enguany compta amb l'aposta gastronòmica tradicional i també amb propostes musicals i activitats per a tots els gustos. El divendres 8 d'agost a les 20 hores es podrà sentir el concert de l'orquestra Montecarlo. A les 23 hores començarà el ball i, tot seguit, hi haurà un DJ que tancarà la nit al ritme dels grans hits, antics i moderns.

El dissabte 9 d'agost a les 23 hores hi haurà ball amb la Betty Orquestra, que anirà seguida, també de música enllaunada amb una discomòbil. El diumenge 10 d'agost la jornada arrencarà amb la missa cantada a les 11 hores amb la Principal de Porqueres. A continuació, hi haurà una ballada de sardanes i s'oferirà aperitiu per a tothom.

A les 18 hores serà el torn de les activitats infantils amb un taller de bombolles a la plaça de les antigues escoles de Gaserans. I, al vespre, de nou, hi haurà concert a les 20 hores amb l'orquestra Millenium. El ball començarà a les 22:30 i l'Ajuntament recorda que l'entrada és gratuïta per a tothom. Els residents a Gaserans, a més, mentre duri la Festa Major també tindran accés gratuït a la piscina Vila Village.

A quina hora comença el sopar?

L'organització ha informat que, com cada any, els sopars es faran a la plaça de les antigues escoles de Gaserans a partir de les 20 hores. Es recorda, a més, que només està permès reservar taules si un responsable es queda vigilant-la. Aquesta activitat és possible gràcies a la Comissió de festes Amics de Gaserans i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.