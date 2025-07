Comencen les obres: Així serà la piscina descoberta de Sant Celoni

Les obres de la piscina municipal descoberta de Sant Celoni ja han començat. L'alcalde, Eduard Vallhonesta, acompanyat del tinent d'alcalde, Albert Planas, han donat a conèixer el projecte sencer de la mà de l'equip tècnic en un acte als terrenys que ocuparà el nou equipament, situat a la plaça Muriel Casals, just davant de l'Institut Baix Montseny.

El projecte, que es desenvoluparà sobre un solar de 7.000 metres quadrats, contempla dues actuacions principals: la construcció del recinte de les piscines i la urbanització de l’entorn, que vetllarà perquè siguin uns equipaments accessibles tant a peu com en vehicle i a la creació de places d’aparcament. L'equipament tindrà capacitat per acollir fins a 500 persones al dia. Està previst que les obres durin vuit mesos i que tinguin un cost de 3.086.228,55 euros.

Mapa de la piscina municipal descoberta.

Cedida

Dues piscines, un bar i vestidors

El nou equipament inclourà dues piscines exteriors d’estiu amb formes arrodonides en forma de ronyó. Una tindrà 600 metres quadrats i una profunditat màxima d’1,60 metres, s'hi podrà accedir per escala i rampa, i una infantil de 180 metres quadrats, amb una profunditat de fins a 50 centímetres i accés per rampa. Les formes arrodonides de les piscines responen a criteris funcionals i estètics, amb una “platja” ceràmica de 300 metres quadrats entre elles. De moment, està pensat que l'equipament s'obri només a l'estiu, però no es descarta que més endavant es puguin climatitzar per utilitzar-les tot l'any.

L'entorn de la piscina estarà envoltat de gespa artificial i un espai on es plantaran una seixantena d'arbres d'espècies autòctones “de creixement ràpid”. “També s'ha fet una previsió per incorporar algunes pèrgoles amb tèxtil per poder tenir aquestes ombres”, ha explicat el redactor del projecte. Hi haurà, a més, una zona de pícnic i una zona d'esports que comptarà amb un camp per jugar a vòlei i platja.

El recinte inclourà un edifici de serveis de 800 metres quadrats amb vestidors i un bar-restaurant amb accés des de l’exterior, pensat per oferir servei durant tot l’any, no només a la piscina sinó també a l’àrea esportiva d'atletisme i altres equipaments propers. A l’entrada del recinte es crearà una nova plaça d’accés i benvinguda, pensada com a espai de transició i trobada, i tot el conjunt quedarà tancat i ordenat en una única intervenció urbanística.

Projecte del bar de la piscina descoberta de Sant Celoni.

Cedida

Projecte dels vestidors de la piscina municipal descoberta de Sant Celoni.

Cedida

Eficiència energètica

Els edificis de serveis, tant el bar com els vestidors, comptaran amb un sistema de ventilació natural i també de reutilització de l’aigua, a través de filtres, que permetrà aprofitar-la per al reg i neteja. “No es volia que hi hagués un malbaratament d'aigua en aquesta piscina, tot el projecte està pensat tenint en compte els episodis de sequera”, ha expressat el redactor del projecte. Alhora, està previst que s'instal·lin plaques solars a les cobertes que, segons els càlculs dels tècnics, faran possible l'autoabastiment energètic de les instal·lacions.

Finançament i terminis

El projecte tindrà un cost de 3.086.228,55 euros i ha rebut finançament del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, que en aquesta ocasió ha contribuït amb un suport econòmic més elevat que en edicions anteriors, fet que ha estat clau per tirar endavant l’actuació. El regidor de Planificació Territorial, Diego Fernández, ha constatat que el projecte ha patit modificacions respecte a la planificació original de l'anterior govern amb un canvi d'ubicació. "Nosaltres fa dos anys, quan vam entrar a l'equip de govern, ens vam trobar amb un projecte totalment inviable econòmicament i vam haver de començar de zero amb un avantprojecte i posteriorment amb el projecte", ha detallat.

Amb aquesta nova piscina, l’Ajuntament aspira a convertir l’equipament en un referent a nivell de país. "No serà la típica piscina rectangular i serà de les millors de Catalunya", ha remarcat l'alcalde, Eduard Vallhonesta. En aquesta línia, l'Ajuntament preveu acabar les obres en un termini de vuit mesos i que ja estigui disponible l'estiu vinent. El redactor del projecte ha explicat que “l'agost és una època molt dolenta per a l'obra”, però que malgrat tot, l'equip tècnic treballa amb l'objectiu de tenir la piscina funcionant a ple rendiment l'estiu vinent.

Eduard Vallhonesta i Albert Planas amb el redactor del projecte de la piscina municipal descoberta de Sant Celoni.

Bernat Castanyer

Una reivindicació històrica

Els responsables de l'Ajuntament han assegurat que la piscina municipal descoberta és una "reivindicació històrica de Sant Celoni". "Avui estem aquí fent realitat una de les prioritats d'aquest equip de govern i del municipi. Portem vint anys, pràcticament, sense piscina municipal descoberta i ja era hora de fer realitat aquest projecte", ha declarat Vallhonesta.

En aquesta línia, el regidor de Planificació Territorial, Diego Fernández, ha recordat que la piscina descoberta era un dèficit històric que la ciutadania patia any rere any. El plantejament d'aquest equipament, a més, és el d'un "refugi climàtic" i està pensat perquè tothom en pugui gaudir. Tant és així que el tinent d'alcalde, Albert Planas, ja ha avançat que s'hi organitzaran activitats destinades a tots els públics tan bon punt estigui oberta.

La convocatòria informativa ha acabat amb l'enterrament d'una càpsula del temps com a acte simbòlic per donar principi a les obres.