Sant Celoni: govern del PSC i l'Alternativa amb obres a l'espai públic i nous equipaments

Fa poc més de dos anys que les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 anticipaven canvis a tota Catalunya. La davallada d’Esquerra Republicana es va fer patent amb la pèrdua de les alcaldies de Lleida i Tarragona, davant d’un PSC que pescava vots de la desfeta de Ciutadans i incorporava figures com Rubén Viñuales. Els socialistes van aconseguir 710.000 vots, un 23,7% del total dels sufragis, i es van situar com a força més votada del país.

A Sant Celoni les eleccions van desembocar en un canvi de govern, que va acabar amb el govern liderat per Raül Garcia, de Junts que, malgrat ser la força més votada i millorar els resultats, no va poder sumar amb ERC, que va perdre dos regidors. D'altra banda, el PSC liderat per Eduard Vallhonesta va guanyar suports i va passar de cinc a sis regidors. L'Alternativa, una agrupació que agrupa col·lectius de l'esquerra independentista, va aconseguir mantenir els tres regidors que tenia a la legislatura anterior, però va perdre suports respecte al 2019, quan es va presentar sota les sigles de la CUP.

Tot i ser primera força, el candidat de Junts, Raül Garcia, no va poder aglutinar els suports per ser investit alcalde, i va ser el PSC qui va trobar suports entre les files independentistes d'esquerres amb un pacte de govern amb l'Alternativa. La coalició d'esquerres sumava una majoria operativa de nou regidors que permetria impulsar un projecte que Vallhonesta, assegura, "és transformador" i volia acabar amb "vuit anys de paràlisi" a l'Ajuntament.

Com va començar el mandat?

Eduard Vallhonesta agafava l'alcaldia amb la voluntat de començar una legislatura de "lideratges compartits" i una aposta per la transformació de l'espai urbà. En el discurs de presa de possessió com a alcalde va parlar del començament d'una "nova etapa" que es caracteritzaria per "l'acord" i els projectes amb Sant Celoni i la Batllòria com a horitzó.

Per la seva banda, l'Alternativa, va engegar el mandat amb la idea de "fer valdre un ple independentista i d'esquerres". Aquesta idea es va materialitzar en el pacte de govern, que situava com a requisits mantenir les estelades de l'espai públic i que la ciutat continués formant part de l’Associació de Municipis per la Independència. Vallhonesta, en una entrevista a NacióBaixMontseny, assegura que el resultat del pacte ha estat "molt positiu" i centrat a "fer avançar la ciutat". "Quan estem a l'Ajuntament, quan estem treballant, no hi ha sigles, no hi ha partits. Hi ha objectius", assegura l'alcalde de Sant Celoni.

El govern ha hagut de fer conviure sensibilitats diferents sobre l'autodeterminació de Catalunya i les competències d'autogovern. Unes diferències que es van fer patents en el ple municipal amb la votació d'una moció sobre el traspàs integral de Rodalies, en què el PSC va votar en contra i l'Alternativa a favor, juntament amb Junts i ERC.

Dins les files de la CUP, el pacte de l'Alternativa amb el PSC no ha estat ben vist per tothom i va causar desafecció d'alguns col·lectius propers al partit. Els sectors crítics dels anticapitalistes a Catalunya s'han escindit en una nova agrupació comunista, l'Organització Juvenil Socialista, que ja té presència al Baix Montseny i a Sant Celoni, davant el silenci d'Arran Baix Montseny, les joventuts de la CUP a la comarca.

Des de Junts, en canvi, l'acord ha estat vist com una incoherència i asseguren que de la coalició s'ha aprofitat de la inèrcia de les mesures impulsades durant el seu mandat. “S’han ajuntat l’aigua i l’oli per treure’ns, però el resultat és un govern sense projecte ni direcció, que es limita a viure de la nostra herència sense sembrar res de nou”, va expressar el cap de llista de Junts, Raül Garcia, en un acte polític a Sant Celoni. Els juntaires també critiquen que "el govern viu instal·lat en la propaganda i els titulars, però sense fets ni resultats" i diuen que no hi ha voluntat de diàleg amb l’oposició.

La gran mesura: El Pla de Barris

La transformació urbana, la principal aposta del govern municipal, s'ha articulat amb el Pla de Baris, dotat amb més de dotze milions d'euros i que va aconseguir el suport de tots els grups polítics municipals. La inversió té l'objectiu de renovar l'espai públic, millorar la seguretat i accessibilitat de l'espai públic.

El pla d'inversions de l'Ajuntament s'està desplegant pels diferents barris de Sant Celoni i afectarà àmbits com la neteja, l'enllumenat o els espais comunitaris. Es tracta, doncs, d'una inversió en serveis, d'infraestructures públiques i zones d'esbarjo. "Hem lligat aquesta tasca en forma de Pla de Barris perquè la ciutadania i els partits polítics puguin fiscalitzar millor les tasques de millora que es duran a terme", va apuntar l'alcalde, Eduard Vallhonesta al ple municipal.

La millora de la seguretat es materialitzarà amb la incorporació imminent de cinc nous agents per a reforçar la plantilla i la neteja "s'ha potenciat" amb la incorporació de nova maquinària. Pel que fa a l'enllumenat públic, hi ha hagut un canvi en l'empresa que feia el manteniment i la reposició del tipus de llums per fomentar la sostenibilitat.

De la partida pressupostària, tres milions d'euros es destinaran a la renovació de voreres i ferms i 764.500 euros a la renovació de la plaça d'Illes Belles. El Pla també afecta vuit parcs infantils a les places de les Borrelles, de Sant Ponç, de Mercè Rodoreda i de les Illes Belles, al parc dels carrers Mossèn Cinto Verdaguer i Germà Julià, al Pavelló 11 de setembre i als parcs de la Rectoria Vella i del Camí Ral. "Un dels parcs ja s'està reformant, el de la Batllòria, ens en queden set més que abordarem l'any vinent", ha explicat l'alcalde a NacióBaixMontseny.

El problema: la implantació d'un nou model de reciclatge

Sant Celoni ha de canviar el sistema de recollida selectiva per adaptar-se a les normatives europees, que dictaminen que el 2035 s'haurà d'arribar el 65%. Segons ha explicat Vallhonesta, els nivells de reciclatge de la ciutat estan al 39% i la voluntat és arribar al 55% aquest any. El canvi de model és un projecte que va arrencar durant el mandat de Raül Garcia. Al principi es va plantejar com un sistema intermedi, que combinava porta a porta i contenidors tancats, i que s'ha "simplificat" amb un sistema unitari de contenidors tancats. "Vam avaluar els costos, la complicació que podia causar a la ciutadania i en funció d'això vam prendre una decisió", ha declarat Vallhonesta.

L'Ajuntament ja ha anunciat que més del 50% dels habitatges ja disposen del material pel nou model de recollida de residus. Encara falta, però, la posada en marxa, que pot ser complicada segons l'experiència d'altres municipis. És el cas de Girona, en què bona part dels barris funcionen amb contenidors tancats, i que ha registrat disfuncions els darrers mesos. De moment, l'Ajuntament de Sant Celoni va organitzar un cicle de xerrades per fer pedagogia del nou sistema i ha obert dues Oficines de Residus als nuclis de la ciutat, que a banda de repartir el material, també fan divulgació de com fer-lo servir.

Objectius per acabar la legislatura: casal de gent gran i piscina municipal

Per acabar la legislatura el govern de coalició el proposa tirar endavant el projecte d'un espai nou per al casal d'avis que, segons Vallhonesta, oferirà un espai "millor i més confortable" per a les persones de més edat. En aquesta línia, es preveu que l'espai que ara ocupa el casal es converteixi en un lloc destinat a la gent jove i artistes.

Des de Junts apunten que la mesura es queda curta i que caldria, també, impulsar una residència per la gent gran. "És un tema complex, però com a oposició hem ofert treballar un full de ruta i no se’ns ha contestat ni explicat quina era la intenció", ha expressat Junts Sant Celoni a NacióBaixMontseny.

Un altre dels projectes més destacats de la legislatura és la piscina municipal descoberta, que començarà les obres de construcció la setmana que ve. Es tracta d'un projecte llargament reclamat per la ciutadania, que havia de desplaçar-se a Gualba per poder-se banyar a l'aire lliure. NacióBaixMontseny seguirà de ben a prop el transcurs d'aquesta iniciativa amb la col·locació de la primera pedra el pròxim dimecres dia 9 de juliol i una entrevista amb l'alcalde que es publicarà pròximament.