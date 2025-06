Nou lideratge a la Policia Local de Sant Celoni

La Policia Local de Sant Celoni té nou lideratge des de principis d'aquest mes de juny, així ho ha comunicat l'Ajuntament de la ciutat a través dels canals institucionals. El passat divendres 6 de juny, després de superar els corresponents processos selectius, van prendre possessió dels càrrecs l’inspector cap i el sergent de la Policia Local.

Òscar M. Chamorro ocupa la posició d'inspector en cap, que és la figura encarregada d'organitzar, supervisar i coordinar les activitats del cos de policia d'una zona. El sergent de la Policia Local és Abel Morón, que és l'encarregat de protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar, les instal·lacions i les dependències municipals. El sergent també s'ocupa de funcions relacionades amb la regulació del trànsit, exercir de policia administrativa i judicial, així com dur a terme actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictius i cooperar en la resolució dels conflictes privats.

El nomenament d’aquests dos comandaments, segons ha informat el consistori, dotarà de l’estructura necessària per portar a terme el nou lideratge de l’organització policial. "S'implementarà una filosofia de treball dels seus components orientada a la proximitat i la prevenció, però sense descuidar la reacció", han expressat a través dels canals institucionals.

Noves incorporacions al cos

La Policia Local de Sant Celoni, segons han anunciat, espera també la imminent incorporació de cinc nous agents per a reforçar la plantilla. L'objectiu és augmentar la presència policial al carrer i millorar el servei. La Policia Local, més enllà de les funcions de seguretat ciutadana, ha estat clau en moments com la gran apagada elèctrica per orientar i ajudar la població.

A Sant Celoni la Policia Local va habilitar un operatiu especial de suport per atendre a les persones que s'haguessin quedat a l'estació sense cap alternativa i se'ls van oferir telèfons amb cobertura per avisar als seus familiars. En el marc d'aquest servei, es va efectuar trasllat d'una noia amb necessitats especials per part d'una patrulla de Policia Local a una població de Girona. La noia havia quedat incomunicada a l'estació, sense poder contactar amb els seus pares des del migdia a causa de la interrupció de la telefonia.