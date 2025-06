Reobre la comissaria de Sant Celoni després de tancar per calor extrema

La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Celoni es va veure obligada a tancar l'atenció al públic parcialment la tarda del passat dimecres 11 de juny per culpa de la calor a l'interior de l'edifici. Aquest matí, segons ha pogut comprovar NacióBaixMontseny, el servei ha recuperat la normalitat i els agents atenen la ciutadania a les dependències.

A causa d'un problema amb l'aire condicionat, la direcció de la comissaria va decidir tancar dues zones, la sala d'entrada on es rep la ciutadania que arriba a les instal·lacions i també la zona on es recullen les denúncies. La temperatura, segons s'ha pogut saber, va arribar a produir una sensació de molta calor, amb valors que ratllaven els 29 graus i que dificultaven el treball dels policies i comprometien el benestar dels ciutadans que hi anaven.

La resta de les dependències de l'edifici, però, van continuar funcionant. També ho van fer les patrulles de carrer, que podien fer ús de serveis com els vestidors o el menjador de la comissaria. Per atendre la ciutadania, els agents es van posar a fora del local, al porxo de l'entrada o en un vehicle amb aire condicionat. En cas que volguessin presentar una denúncia, es demanava a la gent que anés a altres comissaries properes. Malgrat tot, l'àrea bàsica de Sant Celoni ha agafat denúncies durant el torn de nit.

Des del sindicat Comissions Obreres, amb representació de la policia, es va fer saber a la premsa que aquest dijous 12 es presentarà una demanda a Riscos Laborals per fer notar les circumstàncies amb les quals es veuen obligats a treballar. La situació de calor en comissaries es repeteix en altres equipaments policials de la Regió Metropolitana Nord. Es tractaria, doncs, de deficiències estructurals de les comissaries que provoquen problemes de refrigeració a l'estiu i, a l'hivern, un mal funcionament de la calefacció.