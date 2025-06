Intervenen una plantació de marihuana i una arma de foc a Gualba

Una operació dels Mossos d'Esquadra va actuar en una plantació de marihuana de Gualba el passat 3 de juny en el marc d'una campanya a tot el país contra el narcotràfic. La policia va dur a terme un registre en domicili particular i els agents en van localitzar i confiscar un total de 289 plantes de marihuana.

Al llarg de l'operació, segons ha informat el cos, es va detenir a una persona i es va trobar una arma de foc llarga, és a dir, que presentava un canó de més de 30 centímetres o una longitud total superior a 60 centímetres. Es tractaria, doncs, d'una arma portàtil, que s'empunya i es dispara sostenint-la amb les dues mans.

La tinença d'armes en plantacions de marihuana és una tendència en auge arran dels "narcoassalts", o "vuelcos", en l'argot de les bandes de delinqüents, que consisteixen en l'entrada amb violència en plantacions o laboratoris clandestins per robar. Això ha provocat que els narcotraficants hagin començat a adquirir armes de foc, assaltar-ne d'altres o per autoprotecció.

Una organització extensa

Segons han comunicat els Mossos, la plantació de Gualba formava part d'una xarxa de narcotràfic que es va desmantellar el dia 3 de juny, amb entrades a les localitats de Calonge, Lloret de Mar, Maçanet, Llagostera, Gavà, Marganell, Mataró, Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Rubí, Martorelles i El Vendrell. El balanç total de l'operació ha estat de 18 detinguts i la confiscació de més de 4.700 plantes, 55 quilos de cabdells de marihuana, mig quilo de cocaïna, més de 19.000 euros en efectiu i 5 armes de foc.

La xarxa criminal treballava amb diversos vehicles amb els quals freqüentaven "grow shops", botigues de cultiu, on compraven material per mantenir la productivitat de les plantacions. A més, també llogaven furgonetes per transportar material per a la instal·lació i manteniment. Els membres de la banda estaven molt estructurats, amb un líder encarregat de facilitar la sortida del producte cultivat i un encarregat de suport logístic, que s'ocupava del transport de la droga fins als compradors i la gestió dels vehicles utilitzats.

D’altra banda, un tercer perfil s’encarregava de la custòdia de les plantacions i del lloguer d’habitatges per instal·lar-ne de noves. Per acabar, a la part més baixa de l’estructura jeràrquica hi havia els “jardiners”, que són els encarregats de vigilar i protegir, en tot moment, les plantacions des de l’interior dels habitatges.

Un patró en els habitatges

La majoria dels registres es van fer en cases unifamiliars amb diverses plantes i una gran quantitat d’habitacions que l’organització aprofitava per compartimentar les diferents etapes del procés de producció de la marihuana. Des de petits esqueixos, passant per plantes en avançat estat de floració i acabant amb una gran quantitat de cabdells de marihuana preparats per ser distribuïts. Fins i tot, en algunes entrades, es van localitzar habitacions buides però completament habilitades per a l’inici de noves plantacions.

Un milió d'euros en droga

Les 17 entrades que van conformar la fase d’explotació de la investigació van comportar l’activació de més de 300 efectius dels Mossos d’Esquadra de les especialitats d’Investigació, ARRO, Drons, Hèlix, Canina i Seguretat Ciutadana. La quantitat de droga intervinguda, segons el cos policial, podria tenir un valor total d’1.400.000 euros al mercat il·lícit. A més, en totes les ubicacions investigades es va confirmar que hi havia defraudació elèctrica, amb un valor de frau acumulat de gairebé 600.000 euros.

En els registres, també es van intervenir fulls de comptabilitat i anotacions manuscrites que feien referència a altres plantacions, a més de diners en efectiu, mig quilo de cocaïna i 5 armes de foc. Els 18 detinguts, alguns dels quals amb antecedents relacionats amb el tràfic de drogues, van passar a disposició policial el 5 de juny en diferents jutjats de Catalunya. Se’ls hi atribueixen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.