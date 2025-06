Un detingut i un incendi en una plantació de marihuana de Palautordera

Els Mossos d'Esquadra van intervenir en una plantació de marihuana a Santa Maria de Palautordera el passat dijous 29 de maig. La plantació, situada en una finca del carrer Tàrrega, al barri del Pla de Can Sala, es va descobrir arran d'un incendi que va tenir lloc al primer pis el dimecres 27. Segons ha informat el cos, els agents van trobar i confiscar un total de 300 plantes a l'interior de l'immoble, que tot seguit, ha estat precintat.

El responsable de la plantació, segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, va ser detingut a Sant Celoni i ja tenia antecedents per fets delictius. En concret, tenia una ordre de detenció i antecedents per assetjaments sexuals. A més, l'individu té l'entrada prohibida a Cardedeu i a Sant Antoni de Vilamajor.

Rastre de l`incendi al carrer Tàrrega de Palautordera

Cedida-Josep

L'avís de l'incendi el va donar un veí de la zona que, a les 18:36 de la tarda del dimecres. El ciutadà va avisar els bombers d'una fumarada que sortia d'una finestra del primer pis de l'immoble. Es van desplaçar al lloc dels fets tres dotacions de bombers i no es va detectar cap persona a l'interior de l'edifici. Segons fonts del cos, tampoc hi va haver cap ferit en la intervenció.

L'incendi es va donar per controlat a les 18:56, no obstant això, una dotació va estar-hi treballant fins a dues hores per "ventilar l'edifici". Es desconeixen les causes de l'incendi, però, en aquests casos, segons la policia, la majoria d'incendis se solen produir arran d'un curtcircuit en els sistemes elèctrics que nodreixen la infraestructura de la plantació.

Precinte de la porta de l'immoble a Palautordera.

cedida

Les plantacions de marihuana en entorns tancats necessiten aparells per mantenir l'escalfor, produir llum i filtrar l'aire que necessiten un gran consum d'electricitat. No és estrany, doncs, que molts delinqüents optin per punxar la llum de manera fraudulenta de l'enllumenat municipal amb sistemes precaris i gens segurs.

Precedents al Baix Montseny

Aquest no és el primer cas de plantacions descobertes a la comarca, l'agost de l'any passat els Mossos d’Esquadra van desmantellar-ne una situada a una zona boscosa de Sant Celoni de difícil accés que estava dividida en nou zones connectades a través de corriols. Sis d'aquestes àrees acollien 800 plantes, la meitat de les quals feien més de dos metres d’alçada. Les altres tres zones restants eren campaments il·legals per acollir durant vuit mesos les persones encarregades de mantenir la instal·lació.

D'altra banda, el setembre de 2024, a Arbúcies un operatiu conjunt de la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra van intervenir en una plantació. En total el cultiu comptava amb més de 2.300 plantes de marihuana, esqueixos i llavors per valor de prop d'un milió d'euros.