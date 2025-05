La PAHC Baix Montseny atura un desnonament a Palautordera

La PAHC Baix Montseny ha aconseguit aturar el desnonament d'una persona en situació de vulnerabilitat a Santa Maria de Palautordera. El desnonament estava programat pel pròxim 8 de maig en un immoble propietat del fons voltor Divarian-Cerberus, un dels tenidors més grans de Catalunya. La persona afectada s'ha de desplaçar sempre amb cadira de rodes a causa d'una malaltia crònica i no disposava d'una alternativa habitacional adaptada a les seves necessitats de mobilitat.

Segons ha informat la PAHC Baix Montseny, després de moltes reunions i gestions legals, l'organització ha aconseguit parar el desnonament i que la persona que viu en el pis s'hi pugui quedar durant el proper any. A més, l'Ajuntament de Palautordera s'ha compromès a trobar una alternativa "accessible i estable" per a ella en el municipi. "Sense tota la feina de les assemblees i la pressió que posem als ajuntaments això no seria possible. Per això cal continuar lluitant i que cada cop siguem més", han expressat a les xarxes socials.

La dona que es volia desnonar està vinculada al moviment de l'habitatge i viu en aquest pis de Palautordera des del febrer de 2022. Després d'haver de marxar de casa seva, va passar una llarga temporada a l'hospital i ja no va poder deixar la cadira de rodes. Llavors es va haver d'allotjar a casa la seva germana, que vivia en un segon pis sense ascensor i sense adaptar.

Fonts de la PAHC Baix Montseny han explicat que disposava "d'una pensió mínima" i que l'administració, aleshores, no tenia cap alternativa per ella, ni pisos adaptats, ni ajuts per poder accedir a un lloguer. En conseqüència, l'Obra Social de la PAHC Baix Montseny, "va recuperar " un pis de Divarian-Cerberus per a ella a Santa Maria de Palautordera. Un pis que, segons han informat, estava buit des de feia temps i que li ha permès recuperar autonomia.