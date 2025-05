Mor una persona en un incendi a Santa Maria de Palautordera

Una persona ha mort aquest dissabte en un incendi en un habitatge a Santa Maria de Palautordera. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 11.54 hores que hi havia foc al porxo de fusta d'un pati que comunicava amb una casa del carrer d'Anselm Clavé.

Hi han destinat cinc camions d'aigua i tres vehicles de coordinació per treballar en l'extinció i la recerca d'una persona que possiblement hi havia a l'interior de l'habitatge. En arribar-hi, s'han trobat un incendi desenvolupat i amb molta càrrega de combustible.

De dins de la casa n'han evacuat inconscient una persona que ni els Bombers ni el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat quatre dotacions, no han pogut reanimar. Un cop apagat el foc i ventilat l'espai, s'ha precintat la zona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. També s'ha mobilitzat una patrulla de la Policia Local.