La PAHC Baix Montseny denuncia un desnonament «il·legal» a Sant Celoni

La PAHC Baix Montseny ha denunciat a través de les xarxes socials el desallotjament "il·legal" de dues persones de l'habitatge on residien en una urbanització de Sant Celoni. Els fets van passar el passat dijous 17 de juliol al matí quan un grup de cinc persones, entre els quals hi havia el propietari legal de la casa, es va presentar a l'immoble aprofitant que la parella que hi vivia estaven fora en un judici. El procés judicial, segons ha informat la PACH seria contra el mateix propietari, al qual acusaven d'explotació laboral.

A dins de l'habitatge, en el moment dels fets, s'hi trobava un convidat que va avisar a militants de la PAHC Baix Montseny perquè es desplacessin cap allà. Tot seguit els militants han explicat que van trucar a la policia i hi va arribar un grup de Mossos d'Esquadra. Malgrat això, la policia va retenir els militants pel dret a l'habitatge. "Només van recollir l'informe del suposat propietari sense demanar-li l'escriptura de la propietat i van dictar que la casa estava deshabitada", asseguren des de la PAHC Baix Montseny.

En total s'hi van presentar nou agents dels Mossos d'Esquadra i dos de la Policia Local de Sant Celoni. Els militants també s'han queixat del tracte que van rebre durant el desallotjament per part dels policies i han explicat que van patir agressions verbals "racistes i xenòfobes" per part del propietari i els seus acompanyants. Els activistes, a més, diuen que les pertinences personals dels residents van ser llençades per sobre la tanca i que la seva documentació es trobava encara dins del domicili.

Alhora, asseguren que tres dels activistes van haver de rebre atenció mèdica després de la intervenció policial. "És inadmissible, és una violació de domicili i desallotjament il·legal sense ordre judicial amb el suport i complicitat policial racista", han afirmat en un comunicat a través de les xarxes socials. La PAHC, davant d'aquests fets, ja ha anunciat accions legals per violació de domicili, ja que, diuen, els residents vivien en aquell habitatge sota un acord verbal de masoveria i hi estan empadronades fa més de tres anys.

La versió dels Mossos d'Esquadra

En arribar al lloc dels fets, a la urbanització Cal Batlle, la policia explica que va trobar tres persones haurien localitzat un individu desconegut a l'interior d'una casa. Després de l'arribada dels agents, l'home que estava dins l'habitatge n'hauria sortit. Tot seguit, va arribar una dotació de la Policia Local que va impedir que un grup d'unes quatre persones, els activistes, accedissin a la casa.

Els Mossos asseguren que una de les quatre persones va agredir un dels policies municipals durant la seva intervenció i han comunicat que ja ha estat denunciada per aquests fets. Des de l'Ajuntament de Sant Celoni no s'han especificat detalls d'aquest cas, però asseguren que els Serveis Socials ja estan acompanyant a la família afectada per garantir-los un recurs habitacional.