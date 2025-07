Control de coloms a Sant Celoni per evitar problemes de salut i brutícia

En els darrers dos mesos, l’Ajuntament de Sant Celoni ha retirat 81 coloms que formaven part d’una colònia no controlada establerta a l’equipament municipal de can Ramis. L’actuació ha anat acompanyada d’una neteja i desinfecció a fons dels celoberts de l’edifici, així com de la reparació i reposició de les xarxes protectores que impedeixen l’accés dels coloms a aquests espais.

Aquestes mesures s’emmarquen dins una estratègia municipal de gestió responsable de la fauna urbana, que inclou el manteniment d’una colònia controlada de coloms a l’edifici de Santa Fe, 52. Aquest colomar, fruit del trasllat d’una antiga colònia de can Ramis, acull entre 50 i 90 exemplars que viuen en llibertat però sota supervisió. Aquest sistema permet controlar la reproducció i garantir el bon estat de salut dels animals mitjançant vacunacions, alimentació adequada i controls sanitaris periòdics.

Des del consistori es fa una crida a la ciutadania perquè no alimenti els coloms al carrer. Aquesta pràctica, a més d’estar prohibida per la normativa vigent, afavoreix la presència de rates i altres animals, genera problemes de salubritat i pot contribuir a la propagació de malalties.

Les actuacions es duen a terme amb la col·laboració de la Fundació Acció Baix Montseny i l’empresa especialitzada Colomba Control SL.