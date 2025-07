Detecten la presència de la xinxa de la colza a Sant Antoni de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha detectat la presència puntual de la xinxa de la colza (Nysius ericae) en diversos indrets del municipi, especialment en zones properes a camps que han estat segats recentment. El consistori ha volgut informar la ciutadania arran de l’augment de consultes i trucades relacionades amb aquest insecte, que, tot i la seva aparició sobtada, no representa cap perill ni per a la salut de les persones ni per a la dels animals domèstics.

Aquesta plaga, de caràcter puntual i estacional, és habitual en els mesos d’estiu i sol desaparèixer de forma natural en qüestió de pocs dies. Tot i que pot resultar molesta quan es concentra a prop d’habitatges, es tracta d’un fenomen que no té impacte en els cultius i que no cal tractar amb productes químics.

Què és la xinxa de la colza?

La Nysius ericae és una xinxa fitòfaga i polífaga —és a dir, que s’alimenta de saba vegetal i pot adaptar-se a diverses plantes. Té una mida molt petita (entre tres i quatre milímetres), un color que oscil·la entre el marró i el gris, i presenta ales. Quan es produeix la sega dels camps de colza, aquest insecte tendeix a desplaçar-se a zones urbanes o als marges dels nuclis habitats en cerca de noves fonts d’aliment, tot i que mor ràpidament per manca de nutrients.

Recomanacions per evitar-ne la presència als habitatges