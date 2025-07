Les millors maneres de menjar botifarra negra, segons els experts

La botifarra negra és un dels productes clàssics de la cuina catalana, és coneguda per la textura gelatinosa i també per un sabor intens i carregat de matisos que pot variar segons la varietat que es tasta. A Nació vam elaborar selecció de botifarres negres artesanals i ara, al Viure Bé, hem parlat amb tres artesans del Montseny per descobrir quines són les millors maneres de menjar-les i gaudir de tot el potencial del seu gust.

La brasa

Una de les maneres predilectes dels xarcuters de fer la botifarra negra és a la brasa. Aquesta és la manera més clàssica de cuinar-la i també, asseguren, aquella que permet distingir amb més claredat les diferències de cada recepta concreta. Lluís Subirà, de la carnisseria Bonsoms de Sant Celoni, explica que un dels secrets perquè quedi bona és coure-la bé. "És important que el producte tingui una bona cocció, però sobretot cal escollir bé la botifarra", assegura Subirà.

Apunten també, que la brasa aporta al menjar un gust fumat i torrat molt característic que és difícil d’aconseguir amb altres tècniques de cocció. En aquesta línia, l'acompanyament tradicional, el pa amb tomàquet i les mongetes seques, són la tria predilecta dels artesans.

Arròs de botifarra negra

Una manera més desconeguda de menjar la botifarra negra és barrejada amb l'arròs. En els restaurants del Montseny se serveix tallada en petits fragments com un condiment més de l'arròs de muntanya, que sol portar carns de diversos tipus, verdures de proximitat i productes del massís com bolets o espàrrecs.

D'altra banda, la botifarra també es pot fer servir d'element principal per al sofregit, així ho explica Pere Serra, artesà de la xarcuteria Can Serra de Sant Esteve de Palautordera. "El resultat és espectacular", assegura. Malgrat l'aspecte fosc que presenta l'arròs després de desfer la botifarra, el xarcuter de Sant Esteve anima a tothom a tastar-ho. "A primer cop d'ull sembla lleig, però és una tècnica que, si es vol, també es pot aplicar amb els fideus", diu.

Amb faves i trinxat

La botifarra negra, a banda d'un acompanyament excel·lent, també es pot convertir en un ingredient més de les receptes tradicionals. En Josep, de la carnisseria Ventureta de Breda, explica que una de les seves maneres predilectes de menjar-la, a més de la brasa, és amb les faves i el trinxat. En la recepta del trinxat, la botifarra negra hi aporta intensitat de sabor i una textura que lliga molt bé amb la base de col i patata del trinxat. També combina perfectament amb la dolçor natural de les faves i s'afegeix habitualment al final de la preparació, lleugerament daurada o esmicolada.