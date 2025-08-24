L'efecte llindar: entrar en una habitació i oblidar-te del que anaves a fer

Segur que t'ha passat alguna vegada que entres en una habitació per alguna cosa i, quan estàs dins, no te'n recordes del que buscaves o perquè estàs en aquesta habitació. Açò no és un fet únic que només et passa a tu per despistat, sinó que té una explicació científica, de fet, psicològica.
Aquest fenomen és conegut com a efecte llindar (doorway effect o location updating effect en anglès), i està relacionat amb, literalment, el fet de canviar d'habitació, ja que només cal travessar una porta perquè el cervell interpreti que ha acabat una funció i en comença una altra.
Per què succeeix això?
Aquest efecte llindar ocorre perquè la nostra memòria semàntica funciona millor associada a la memòria episòdica, és a dir, la memòria que s'encarrega de recordar llocs. Les múltiples investigacions han demostrat que, aquest efecte que ens fa oblidar el que anàvem a fer o a buscar en una habitació s'explica a partir del canvi de lloc.
Així, quan es modifica el context, la informació associada se segmenta i es torna menys accessible. El cervell interpreta que comença un nou acte corporal en una nova ubicació i desvincula, en part, la informació de l'acte anterior. Així que, en realitat, l'important és el canvi entre entorns, no pas el fet de travessar un llindar.
És un indicador d'estar perdent la memòria?
Per molt desconcertat que pugui ser aquest fenomen, una de les causes principals és la multitasca que col·lapsa el cervell, i no un deteriorament cognitiu, ja que succeeix tant a joves com a adults. De fet, l'efecte llindar té una part positiva, igual que en canviar de lloc ens podem oblidar del que anàvem a fer, si tornem a l'habitació on estàvem abans, potser tornem a recordar-ho.