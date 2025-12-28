Et sents cansat després de Nadal? Aquests són els motius i les solucions

Tot i que les vacances haurien de ser sinònim de descans i recuperació, no són poques les persones que, en tornar a la rutina després dels dies de festa, admeten sentir-se més cansades i amb els horaris més desajustats. Contràriament al que es podria pensar, la clau no està només en els excessos del Nadal o en les llargues jornades de celebracions, sinó en un fenomen menys intuïtiu: el desajust del nostre rellotge biològic quan interrompem bruscament les rutines habituals: un exemple clar és dormir més hores de l'habitual.
Segons explica la doctora Esmeralda Rocío-Martín, especialista en Neurofisiologia Clínica i medicina del son a l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, a Europa Press Salud, aquest cansament aparentment contradictori té dos grans factors que ho expliquen.
Cansat/da després dels dies de Nadal?
En primer lloc, apunta que moltes persones arriben a les vacances amb una gran carència de son acumulat, de manera que encara que augmentin les hores de repòs, el cos aprofita el moment de pausa per reclamar tot el descans que no ha rebut, i preparar-se per si ve una altra temporada similar, de poc descans. En segon lloc, la transició sobtada d’horaris i rutines, com despertar-se tard o allargar les nits, provoca un desajust del ritme circadiari que altera la qualitat del son i contribueix a una sensació de fatiga persistent.
Com restablir l'horari?
Per revertir aquesta sensació de cansament, l’experta recomana petites, però constants mesures: mantenir els horaris d’anar a dormir i llevar-se dins d’un marge d’una o dues hores del que és habitual, exposar-se a llum natural al matí per reforçar els ritmes circadiaris i evitar activitats estimulants com usar pantalles abans d’anar al llit. També subratlla la importància de sopar lleuger i de les migdiades curtes -al voltant de 20 minuts- per recuperar energia sense perjudicar la son nocturna.
De fet, la doctora Rocío-Martín assenyala que els canvis de ritme puntuals -com canviar l’hora d’anar a dormir un o dos dies- són tolerables per a la majoria de persones. Ara bé, quan aquestes alteracions es repeteixen freqüentment, el rellotge biològic acaba desorientat. Aquest desajust continua portant dificultats per agafar el son i pot incrementar la somnolència, la irritabilitat i afectar negativament tant el rendiment físic com el cognitiu.