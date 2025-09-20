Et costa descansar bé? Aquest fruit sec aporta alts nivells de melatonina

Dormir bé és fonamental per mantenir la salut física i mental, i cada vegada més estudis mostren que l’alimentació hi té un paper clau. Un dels descobriments més recents apunta cap a un aliment molt familiar a la nostra dieta mediterrània: les nous. Diversos equips científics han comprovat que menjar-ne amb regularitat ajuda a millorar la qualitat del son i a reduir la sensació de cansament l’endemà.
Per què passa això?
La resposta es troba en la melatonina, l’hormona encarregada de marcar els ritmes de son i vigília. Les nous en contenen de forma natural, i a més són riques en triptòfan, un aminoàcid essencial que el cos utilitza per fabricar serotonina i, posteriorment, melatonina. Com que l’organisme no és capaç de produir triptòfan per si mateix, depèn completament de la dieta per obtenir-lo.
Una recerca liderada per la Universitat de Barcelona va analitzar l’efecte de consumir uns 40 grams de nous cada dia. Els resultats van ser clars: al cap de poques setmanes, els voluntaris van trigar menys a adormir-se, i després de dos mesos experimentaven un descans més profund i menys fragmentat. L’estudi no només es va basar en la percepció dels participants, sinó també en indicadors objectius com la latència, l’eficiència del son i els nivells d’un subproducte de la melatonina present a l’orina nocturna.
La regularitat és clau
Tot i que la majoria de participants menjaven les nous al vespre, els investigadors remarquen que el factor decisiu és la regularitat i no tant el moment del dia. En paraules dels especialistes, "el que compta és incorporar-les de manera constant, no puntual".
Els beneficis, a més, no es limiten a les hores de repòs. Quan el son és més reparador, l’endemà es nota: menys somnolència, més energia i major capacitat de concentració. En definitiva, un descans de qualitat reforça el cicle natural del cos i potencia la sensació de vitalitat general influint en tots els àmbits del dia a dia, des del laboral, fins al social.
Aquesta acció es veu reforçada per altres nutrients presents a les nous, com les vitamines B5 i B6 i minerals com el magnesi, que participen en la transformació del triptòfan en serotonina. Gràcies a aquesta combinació, el sistema nerviós es beneficia d’un suport extra que afavoreix l’estabilitat emocional i la relaxació necessàries per agafar el son amb facilitat, al cap i a la fi, es regula el rellotge biològic d'acord amb els cicles de llum i foscor.
Per tot això, queda clar que les nous són molt més que un simple fruit sec, els estudis ho han corroborat. Afegir-ne un grapat al dia a la dieta pot ser un hàbit senzill i una manera natural per aconseguir nits més tranquil·les i dies més plens d’energia. Una prova més que la salut sovint depèn de petits gestos quotidians.