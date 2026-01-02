La policia alerta de l'estafa del fals caixer: l'engany per entrar als comptes de les persones grans

La policia espanyola ha alertat d'una nova tècnica per accedir a comptes bancaris de persones civils i buidar-les. Ho ha fet després de fer caure una banda especialitzada que actuava a la Comunitat de Madrid i que estava centrada a estafar a persones grans. Els lladres aprofitaven la vulnerabilitat d'aquest grup de població i la manca del domini de la tecnologia per enganyar-los quan fan servir un caixer automàtic.
L'engany consisteix a manipular els caixers automàtics i introduir petites xapes de llaunes d'alumini als teclats, de manera que es trenquen les tecles. Així, els usuaris creuen que no funciona i es veuen obligats a fer servir el sistema contactless del caixer.
En aquest moment, apareix un dels delinqüents i fa veure que té bona voluntat per ajudar la víctima, que no entén ben bé què falla i es deixa assessorar. Aquest retira les xapes de manera dissimulada i actuen. Com que el caixer ja té una sessió oberta amb anterioritat, efectuen els moviments que consideren oportuns sense que la víctima se n'adoni.
Alerta amb aquesta estafa a través d'una videotrucada de WhatsApp
Actualment, tothom utilitza WhatsApp per comunicar-se. És una aplicació senzilla i eficient per parlar amb qui vulguis i no importa l'edat que tinguis per aprendre a utilitzar-la. Però precisament per açò, és l'espai perfecte pels ciberdelinqüents. Una de les estafes més utilitzades és el robatori de dades a través d'una videotrucada de WhatsApp, que es va reinventant cada cert temps per flanquejar els límits de seguretat de l'aplicació.
Tot comença amb una videotrucada d'un contacte que, potser, no tinguis agregat a l'agenda, fet que ja t'hauria de fer dubtar. No obstant això, durant la trucada, la pantalla apareix en negre i quan l'interlocutor, és a dir, la víctima, diu que no li pot veure, el contacte li sol·licita que comparteixi la pantalla per a veure si realment funciona.
En aquest moment, i amb la pantalla compartida, la víctima rep un missatge en la part superior de la pantalla amb el codi de seguretat per accedir a WhatsApp. Com s'està compartint pantalla, el codi és visible per al ciberdelinqüent. D'aquesta manera, poden accedir a converses i extreure fotografies o vídeos dels xats de WhatsApp de la víctima.
Com ja tenen accés al WhatsApp de la víctima i als seus contactes, es fa passar per l'usuari a qui ha robat les dades per a sol·licitar diners a través de Bizum a la seva agenda de contactes o xats guardats en WhatsApp, i ho fa de manera urgent als amics o familiars.