El salari necessari per ser feliç, segons Harvard

"Els diners no donen la felicitat", assegura la dita popular, però la cobertura de les necessitats materials i vitals és fonamental per assolir el benestar i un estil de vida amb el qual sentir-se conforme. Per això, la Universitat Harvard ha elaborat recentment un estudi en què determina quin és el salari -mensual i anual- que permet viure sense preocupacions i, en definitiva, apropa la felicitat.
Els investigadors han parat atenció a l'impacte de l'estrès associat a la inseguretat econòmica. És a dir, han considerat que els diners que permeten ser feliç són els que permeten cobrir les factures, tenir un coixí per afrontar imprevistos, planificar el futur amb calma i dur a terme activitats que satisfacin les necessitats vitals, com l'oci i la cultura.
En aquest sentit, han agafat com a referència el cost de la vida als Estats Units, que és més elevat que el català. Amb tot, Harvard determina que un sou de 65.000 euros anuals afavoreix l'assoliment de la felicitat. Es tracta d'un salari molt llunyà al mitjà a Catalunya, que se situa en els 29.979 euros, segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
El consell d'un alt càrrec de Harvard per viure en plenitud
La recerca de la felicitat és un dels motors de la història de la humanitat i l'objectiu primer de la majoria de persones. Si bé, es tracta d'un concepte eteri i subjectiu, pel qual filòsofs, psicòlegs, sociòlegs i altres investigadors fa segles que busquen la fórmula per aconseguir-la. En aquest sentit, l'editor executiu de Harvard Men's Health Watch, Matthew Solan, ha compartit una clau per apropar-se a una vida plena.
Es tracta de viure amb una atenció plena en cada petit acte i evitar un ritme de vida frenètic que impedeixi ser conscient de totes les experiències del dia a dia. Per això, recomana fer cada dia un senzill exercici de 10 minuts que només requereix una cadira.
Consisteix a seure amb l'esquena recta i les cames creuades tocant el terra. Aleshores, cal concentrar-se en algun aspecte de la respiració, com inhalar i exhalar o el moviment de la panxa. Arribarà un moment en què la concentració en la respiració disminuirà, quan cal ampliar-la en altres aspectes com els pensaments o els sons de l'entorn. Finalment, només t'has de centrar a controlar la respiració mentre abordes els pensaments i les observacions.