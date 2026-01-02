Així s'encareixen els preus dels bitllets del transport públic el 2026

Amb l'entrada del nou any diverses empreses aprofiten per apujar els preus dels seus productes i serveis, com, de la mateixa manera, també ho fa el govern estatal amb la retribució de les pensions. La pujada de preus és el més habitual un cop s'inicia el gener.
El cas del transport públic de Catalunya no és una excepció i aquest 2026 serà més car. Concretament, de mitjana, augmenta un 3,5% el seu cost, però la pujada depèn del bitllet, ja que no tots s'apugen el mateix. Per una banda, els títols de T-usual i T-jove es manté el descompte del 50%, el qual n'aporta un 30% la Generalitat i el 20% el govern espanyol.
Bitllets vàlids fins al 28 de febrer
Les noves tarifes entren en vigor el 15 de gener del 2026, però els bitllets que s'hagin adquirit abans tindran validesa fins al 28 de febrer. Tot i això, hi ha excepcions, ja que els títols de major durada com la T-jove i la T-70/90 seran vàlids fins al 30 d'abril. Mentre que la T-Verda i la T-16 mantenen la mateixa caducitat del bitllet.
Les persones que hagin adquirit un títol i no l'hagin estrenat podran convertir-lo en vàlid per tot el 2026 pagant la diferència entre el preu del 2025 i de l'any actual. Així doncs, fins al 30 de juny es podrà convertir un bitllet sense estrenar del 2025 a un del 2026 sense cap problema.
Els preus dels títols s'apugen però no tots de la mateixa manera
- El bitllet senzill s'apuja gairebé un 10% i passa de costar 2,65 euros a 2,90 euros.
- La T-casual puja 45 cèntims i costarà 13 euros
- La T-usual s'encareix 80 cèntims i costarà 22,80 euros
- la T-jove és el títol que menys s'encareix, un 3,41% i costarà 45,50 euros durant 2026.