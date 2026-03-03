Educació presenta un nou impuls per arreglar escoles: planteja recuperar els nivells d'inversió de fa 20 anys

El Departament d'Educació i Formació Professional tenia un as a la màniga guardat per a la presentació del pressupost del 2026. Mentre el Govern de Salvador Illa presenta al Parlament la seva proposta de comptes anuals, mentre
espera seduir ERC per poder-los aprovar, la conselleria encarregada de la carpeta educativa ha desplegat ara una nova promesa. Si els pressupostos tiren endavant, la Generalitat es compromet a destinar 314 milions d'euros en inversió per a escoles i instituts. D'aquests, la majoria, 258 milions, anirien dirigits a arreglar centres educatius: reformar cobertes, renovar calderes o retirar amiant, entre altres possibilitats. Aquesta xifra és la més alta des del 2007, en aquesta partida. I inclou un nou fons de 100 milions d'euros que ha anunciat aquest mateix dimarts el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que mentre Esther Niubó està de baixa ha assumit també la cartera educativa.
El
nou fons funcionarà "de la mà dels ajuntaments", ha remarcat Dalmau, ja que una part dels diners reservats (58,5 milions) anirà destinada a cobrir projectes que reclamin els governs locals i una altra part (41,5 milions) quedarà reservada per a les peticions individuals dels centres educatius. En qualsevol cas, la inversió d'aquest nou fons territorial anirà destinada a reformar, ampliar i millorar escoles d'educació infantil, primària i educació especial, sempre que siguin propietat municipal.
A banda, però, hi 158 milions d'euros més destinats a arreglar centres educatius, també de secundària, per les vies habituals, ja existents fins a l'actualitat. En total, s'arriba a la xifra dels 258 milions d'euros previstos per millorar les instal·lacions d'escoles i instituts. El Govern remarca que
feia gairebé 20 anys que no es veia un compromís econòmic d'aquesta mena. I, de fet, en un gràfic que mostra l'evolució de la partida, s'aprecia com es dispara la inversió, en el càlcul d'aquests pressupostos, tot acostant-se als nivells del 2007.
L`evolució de les inversions a arreglar centres educatius / Departament d`Educació i Formació Professional
Fora del gràfic queda la resta del capítol d'inversions. Segons fonts de la conselleria, la diferència entre els 258 milions destinats a arreglar escoles i els 314 milions d'inversió total prevista, deixa
56 milions previstos per a construir nous centres educatius i altres obres associades.
Missatge en plenes negociacions amb els professors
Els detalls que s'han ofert sobre els comptes treballats pel Govern, durant la Comissió d'Educació al Parlament, també tenien una música de fons afegida: buscaven reivindicar també els avenços econòmics que es podrien fer per pagar més als mestres i professors, i per finançar altres reivindicacions educatives, com el reforç de l'escola inclusiva o la rebaixa de ràtios d'alumnes.
En aquesta línia, però, el conseller Dalmau ha volgut teixir un doble argument. D'una banda, ha sostingut que "confia" que es pugui arribar a un acord amb els sindicats aviat, després d'una setmana passada marcada per
la intensitat en les reunions. I d'altra banda ha aprofitat per afegir pressió a les formacions polítiques del parlament que estarien d'acord amb la millora de les condicions que reclama el sector educatiu. "Volem docents ben pagats, però per tenir docents ben pagats hem de tenir pressupostos", ha subratllat el conseller de la Presidència, ara també a càrrec d'Educació i Formació Professional.