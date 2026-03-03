Entre Barcelona i Mataró trobem un lloc curiós: El Turó de Montgat, el cim més petit de Catalunya.
Just al municipi que fa d’entrada a la comarca del Maresme, ens trobem amb un turó de només 36 metres d’altitud, el Turó de Montgat, que és el cim més petit dels 100 Cims de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Sí, el més baix de tots. Però oficialment, un cim.
Com aconsegueix aquest turó entrar a la llista dels 100 cims? Pel seu valor simbòlic. Arran una excursió per la zona, sis catalans decideixen que s’ha de crear una entiat excursionista. Més tard, el 26 de novembre de 1876 es funda l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, origen del Centre Excursionista de Catalunya.
Aquest petit turó és un dels últims contraforts de la Serralada Litoral abans d’arribar al mar, i durant segles va ser un punt estratègic de vigilància per defensar la costa dels atacs pirates.
Però encara hi ha més. Just sota el turó s’hi va construir el túnel ferroviari de Montgat, inaugurat el 1848 amb la primera línia de tren de la península, la que unia Barcelona i Mataró. És el túnel ferroviari més antic de l’Estat.
En només 2 quilòmetres de ruta pots pujar al cim més petit dels 100 Cims i trepitjar un lloc clau en la història ferroviària del país.