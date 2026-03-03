La millor ciutat de l'Estat per jubilar-se, segons l'OCU

La jubilació és un premi a una llarga trajectòria professional i un dret adquirit pels treballadors després de segles de reivindicacions. Cada jubilat viu unes circumstàncies personals diferents, però el col·lectiu comparteix algunes característiques clau i punts de vista que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va fer servir el 2021 per crear una classificació de les millors ciutats de l'Estat per passar aquesta etapa.
Aquesta enquesta té en compte factors com la qualitat de l'aire, la tranquil·litat, els serveis i l'oferta cultural, entre altres. Les ciutats catalanes no en surten ben parades i només n'hi ha una en el top 15. En canvi, hi ha una zona de la península que destaca especialment pel que fa a l'opinió dels jubilats.
Es tracta del nord, des de Vigo fins a Saragossa. De fet, Vigo és la millor ciutat per viure com a jubilat segons l'OCU. La segueixen Saragossa, Bilbao, Valladolid, Còrdova, Màlaga, València, Gijón, Alacant i Sevilla. Barcelona, que és la primera ciutat catalana del rànquing, està a la 14a posició, una per davant de Madrid.
El rànquing de les millors ciutats de l'Estat per jubilar-se
- Vigo
- Saragossa
- Bilbao
- Valladolid
- Còrdova
- Màlaga
- València
- Gijón
- Alacant
- Sevilla
- Las Palmas de Gran Canaria
- Múrcia
- Palma
- Barcelona
- Madrid
Aquesta és la pensió mitjana de jubilació a Catalunya
Amb tot, la pensió mitjana de jubilació es va situar en 1.600,28 euros al febrer a Catalunya, un 4,4% més que l’any passat, quan va ser de 1.532,81 per als pensionistes de tots els règims. En total, es van abonar més d’1,2 milions de prestacions per jubilació durant el segon mes de l’any 2026.
El segon capítol més alt en la nòmina de pensions van ser les d’incapacitat temporal per a persones que estan de baixa a la feina amb 168.045 transferències de 1.370 euros de mitjana (+3,6%). Les prestacions per viudetat es van situar en 985,52 euros (+4%) i van ser les terceres més nombroses amb 94.762 pensionistes. Per últim, les pensions per orfandat van ser de 538,66 (+4,4%) de mitjana i les van rebre 49.864 persones i la de favors familiars de 889,61 (+4,2%) i en van ser destinataris 1.408 persones.
La Seguretat Social va destinar durant el febrer un total de 14.272,4 milions d’euros al pagament de la nòmina mensual de les pensions contributives a l'Estat, un 6,07% més que el mateix mes de 2025. Tres quartes parts de la nòmina correspon a les pensions de jubilació amb 10.451,3 milions d’euros, mentre que a les de viudetat s’ha destinat 2.275,8 milions i a les d’incapacitat temporal 1.322,9. Les d’orfandat van rebre 184,4 milions d’euros i les prestacions en favor de familiars 38,2 milions.