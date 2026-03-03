Un dia al Mobile: robots que es barallen, l'omnipotència de la IA i el supermercat del futur

Un dia al
Mobile World Congress comença sortint del metro i trobant-se dues persones fent càntics contra el saló: "Boicot Israel, boicot Estats Units, boicot a la Fira". Els congressistes ja hi estan acostumats i avancen pel costat com si res. És el pas previ abans d’endinsar-se en els enormes pavellons de la Fira de Gran Via. Passejar-s’hi és fer-se espai entre centenars de visitants -molts asiàtics- que van atrafegats amunt i avall intentant estar al cas de totes les novetats. Enguany no hi falten els gegants dels mòbils - Samsung, Huawei o Xiaomi- però una paraula sobrevola el congrés i apareix en moltes pantalles: Intel·ligència artificial (IA).
Xiaomi ho materialitza amb el lema
IA avui, lA demà i Mediatek aposta per IA per viure. En general, totes les empreses l’han integrada als seus sistemes i la fan servir per potenciar els productes. Intel·ligència artificial per retocar fotografies, reforçar la ciberseguretat o optimitzar l’enviament de missatges. Fins i tot una empresa sud-coreana, Perso AI, presenta una assistenta virtual en forma de dona asiàtica que et contesta en català als dubtes que tinguis sobre Barcelona. El Govern també hi vol dir la seva en tot plegat, i presenta un túnel immersiu on fa reflexionar sobre l'ètica de la IA. "Que serveixi per reduir desigualtats i millorar serveis públics", demana un dels missatges de l'executiu.
Dues visitants conversant amb la assistenta virtual de Perso AI
Hugo Fernández
L'univers dels mòbils
L'altre gran protagonista del congrés continuen sent els mòbils i entre els centenars d'estands. Samsung no és una empresa qualsevol. Es fa notar amb una mena de cascada de diamants que serveix d'atracció pels visitants. Els telèfons que presenten són d'allò més prims i tenen pantalles triples que es poden doblegar i tornar a unificar. També hi ha espai per a les
ulleres de realitat virtual que permeten veure amb visió immersiva qualsevol ubicació del Google Maps. T'ensenyen la Sagrada Família perquè et sentis com a casa mentre lamenten que hi ha proves de connexió i no poden oferir el servei complet.
Uns metres més enllà, la xinesa Xiaomi colonitza un gran estand al Pavelló 3. L'empresa especialitzada en mòbils ja fa temps que va obrir altres línies de negoci, i enguany al MWC la gran atracció és un
cotxe esportiu. Expliquen que no és per carretera, és un prototip que es farà servir en un videojoc. Però a banda d'aquest, en els darrers anys l'empresa ha posat a la venda en el mercat xinès cinc models de cotxe i n'ha venut 500.000 exemplars. Les empreses de mòbils ja no són només de mòbils.
Però tornant als dispositius, l'empresa
Blackview va a contracorrent. Mentre la competència s'afanya a buscar els mòbils més prims i lleugers, ells presenten un gruixut, amb una gran carcassa i que pot posar-se en aigua o sorra sense patir cap desperfecte. Una proposta original, com ho és també la de Fairphone. Una empresa que ofereix dispositius mòbils amb la garantia que s'han fet amb materials que no són nocius pel planeta i sota condicions laborals dignes. Són en un estand petit del Pavelló 4, un espai secundari que il·lustra la poca importància que dona el sector a alternatives tecnològiques sostenibles.
Un congresista provant les ulleres de realitat virtual de Samsung.
Hugo Fernández
L’atractiu dels robots
Desfilant pels passadissos eterns, els estands que generen més atenció no són els de les grans empreses, sinó aquells que ofereixen espectacles amb robots humanoides. Un sector encapçalat per les empreses xineses. La palma se l'endú la companyia Untree que ha col·locat un ring de boxa i posa dos robots a lluitar. Com qualsevol boxejador, fan
cops de puny, puntades i es posen en guàrdia. Els assistents s'ho miren amb una barreja de diversió i incredulitat i aplaudeixen amb la fi del combat, sense entendre quin fi pot tenir això i si s'han de preocupar.
El ring de boxa organitzat per Untree.
Hugo Fernández
Més pacífica i lúdica és la proposta de l'empresa xinesa
Agibot, tot un reclam al Pavelló 4. Al seu estand sona música pop i un petit robot amb forma humana balla amb prou naturalitat. Mou els braços i les cames amb passos canviants i fins i tot flexiona els genolls. "Això és útil per les que tenim marits que no volen ballar", comenta irònicament una dona que veu l'espectacle.
Continuant amb els robots, el projecte amb una finalitat més clara és el de China Mobile. Cinc robots humanoides circulen per un espai que simula un bar mentre mouen
safates amb menjar i beguda. Els visitants del congrés poden demanar allò que volen consumir en una pantalla i els robots gestionen el servei. A velocitat lenta, tot sigui dit. Mentrestant, els congressistes s'aturen abstrets per gravar vídeos. No observen mai sense un mòbil a la mà. És com un apèndix.
El supermercat i l’aeroport del futur
El Mobile també és l'espai perquè les empreses imaginin futurs innovadors construïts a partir de la tecnologia. Enguany, l'empresa xinesa Huawei monopolitza gran part del Pavelló 1 amb un regiment d'asiàtics. La companyia de mòbils ja ha fet el salt a tots els àmbits i mostra als congressistes
innovacions en l'àmbit sanitari o educatiu. Però la idea més singular és la que pretén revolucionar els supermercats. El concepte és rupturista: no caldrà pagar a caixa. N'hi haurà prou amb passar la targeta de crèdit per un sensor quan s'accedeix al supermercat. A dins, unes càmeres identifiquen quins productes agafes i et resten els diners del compte bancari tan bon punt surts per la porta.
Un expositor de Huawei amb el supermercat al darrere.
Hugo Fernández
També per projectar els canvis que portarà la tecnologia, el MWC ha col·locat un petit recinte apartat dels pavellons i dedicat a l'aeroport del futur. A la pràctica, destaca
Vueling, que ofereix un xatbot amb intel·ligència artificial que ofereix recomanacions de viatges. Un procés similar a una conversa amb ChatGPT que pot acabar amb la compra dels bitllets. Expliquen fonts de la companyia que la intenció és que s'implanti enguany, i justifiquen la invenció en el model de consum dels joves. Precisament el jovent català és present al congrés, però la majoria treballant en feines temporals. Càterings, guarda-robes o entregant acreditacions. És l'última imatge d'un MWC tan atapeït, innovador i inabastable com cada any.