Les terminacions més premiades a la loteria de Reis

A qui no li ha tocat ni la Grossa de Nadal, ni la de Cap d'Any té una última oportunitat: la loteria de Reis. N'hi ha prou amb aquests tres sorteigs extraordinaris i els seus números premiats per entendre que no hi ha un patró i que tot depèn de la fortuna, però a la loteria de Reis hi ha una terminació que tradicionalment ha estat més premiada que la resta.
Es tracta del número 0, que ha protagonitzat el primer premi de la loteria de Reis un total de 22 dues ocasions, segons les dades que facilita Loteries i Apostes de l'Estat. Per darrere hi ha el número 7, que ha tocat com la Grossa de Reis un total de 14 cops, mentre que el número 9 completa el podi amb 13 aparicions.
La resta de números mantenen una mitjana força similar, amb el 4 i el 5 que han tocat com a primer premi en 13 i 12 ocasions respectivament, el número 2 que ha aparegut 11 cops, el 6 que ha tingut 10 aparicions, l'1 que ha sortit premiat nou cops, el número 8 que ha tingut primer premi en vuit ocasions i el número 3, que és el menys premiat amb set vegades.
Cal recordar que, tot i que el sorteig de Reis té un premi menor que el de Nadal, el primer premi del 6 de gener tindrà 2.000.000 euros per cada sèrie o, cosa que és el mateix, 200.000 euros per cada dècim.