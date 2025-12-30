Raïm verd o vermell per Cap d'Any: l'opció eficaç en la prevenció del càncer

Arriba el dia que tots els productors de raïm tenen marcat en vermell al calendari: Cap d'Any. No hi haurà casa sense raïm, ja que és ben sabut per tothom que, per gaudir d'un 2026 d'èxits, cal rebre'l amb els dotze grans. Més enllà de la qüestió cultural i lúdica, és una bona oportunitat per incrementar la ingesta de fruita, pel qual convé escollir la més saludable.
Entre tots els tipus de raïm, n'hi ha un d'especialment recomanable: el vermell. I és que té una gran concentració de la molècula resveratrol, que podria estar associada a un menor desenvolupament de diverses cèl·lules canceroses, a més de contenir altres compostos nutricionals com les vitamines C, K i B. Així ho destaca l'assessora científica en nutrició de la Fundació CRIS contra el càncer, la doctora Emilia Pardo.
Alhora que reforcen els beneficis per a la salut del cor, el raïm vermell redueix el colesterol i controla la tensió arterial, destaca. Així mateix, contribueix a la salut dels ulls, de la pell i encara que contenen sucre. A més, tot i la mala fama, "no semblen afectar negativament el control del sucre a la sang quan es consumeixen amb moderació i fins i tot ajuden a prevenir el guany de pes", apunta l'experta.
Així, doncs, el que marca la diferència quan es parla de risc de càncer és portar una dieta que inclogui aliments molt nutritius, molt rics en vitamines, minerals i altres nutrients amb capacitat antioxidant i antiinflamatòria. Per tot això, la Fundació Cris Contra el Càncer ha llançat la campanya El raïm contra el càncer per ressaltar tots els valors nutricionals del raïm rosat en comparació amb els verds, així com la importància en la prevenció del càncer.
El truc per pelar raïm fàcilment
Consisteix en tres passos senzills. Primer, cal posar aigua a bullir i, aleshores, dipositar-hi el raïm durant 30 o 45 segons com a màxim. Després de retirar-lo, és moment de deixar-lo en un bol amb gel perquè es refredi. En aquest punt, la pell comença a separar-se dels grans de raïm i només cal fregar-los amb suavitat per acabar de pelar-los. I, si es vol treure les llavors, es pot clavar una agulla de ganxo al centre i arrossegar-les cap a fora.