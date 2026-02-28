Les tres postres fàcils de fer i que triomfen a les xarxes socials

En l’era de les xarxes socials, moltes receptes senzilles han arribat a milions de pantalles gràcies a la seva facilitat i sabor irresistible. A continuació, tres postres virals bque es poden preparar amb ingredients molt bàsics i que han triomfat a TikTok i Instagram per ser aptes per qualsevol nivell culinari i que es pot compartir amb els més petits de la casa.
1. "Pastís de formatge japonès" amb només 2 ingredients
Una de les tendències culinàries més virals del moment és l’anomenat "japanese cheesecake", no perquè sigui un formatge tradicional, sinó pel seu aspecte cremós i textura suau que recorda als pastissos lleugers japonesos. La recepta es va fer popular a TikTok i Instagram per la seva simplicitat: només es necessita iogurt grec i galetes.
Com fer-la:
- Tria iogurt grec espès (quantitat al gust).
- Col·loca verticalment galetes tipus Biscoff, Oreos o una altra galeta dura dins del iogurt en un recipient amb tapa.
- Refrigera com a mínim 5 hores o tota la nit. Les galetes s’estovaran i el iogurt es tornarà cremosos, amb textura de pastís fred.
- Opcional: afegeix fruita fresca, mel o crumble de galeta per sobre abans de servir.
- Aquest postre no requereix forn, ni sucre afegit, i pot servir també com a esmorzar o snack saludable.
2. Mousse "express" de xocolata de 2 ingredients
Una versió ultra fàcil d’un clàssic: la mousse de xocolata amb només xocolata i aigua. Aquesta recepta va circular per Instagram gràcies a vídeos de creadors com Jordi Roca i Ibai Llanos, que la van demostrar pas a pas.
Pas a pas:
- Fon una quantitat de xocolata negra de bona qualitat (per exemple 100 g) al bany maria.
- Afegeix una mica d’aigua calenta (aprox. 90 ml) i remena vigorosament.
- Quan la barreja sigui homogènia i brillant, posa el recipient damunt un bol amb gel i continua batent fins que agafi consistència.
- Serveix freda. Amb aquest procés s’obté una textura escumosa que recorda una mousse tradicional, però amb molt pocs passos.
3. Postre de galetes i plàtan (pookies), una fusió entre pancake i cookie
Una recepta nova que ha arribat a milions de pantalles és la dels "pookies", una barreja entre galeta i pancake que es cou com una galeta però queda esponjosa i lleugera. Aquesta idea va aparèixer en vídeos virals de creadors a xarxes com TikTok, i és perfecta quan es vol un dolç ràpid amb ingredients que sol haver tothom a casa.
Ingredient principal i passos:
- Tritura en una batedora 1 plàtan madur, un ou, 1/4 tassa de sucre, 3/4 tassa de farina, 1 culleradeta de llevat i xocolata picada.
- Barreja fins a obtenir una massa homogènia.
- Amb una cullera, forma petites porcions sobre una safata i forneja a 175 °C durant uns 8 minuts o fins que estiguin daurats.
- Deixa refredar abans de degustar.
Aquestes tres postres demostren que no calen processos complicats ni habilitats d’expert per gaudir de dolços casolans. Amb ingredients senzills i una mica de paciència amb la nevera o el forn, qualsevol pot sorprendre amb un resultat deliciós i vistós.