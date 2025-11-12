«Yemas de Lux», el dolç tradicional reinventat en homenatge a Rosalía

Encara no ha passat una setmana des que Rosalía va publicar el seu àlbum Lux i ja s'ha convertit en l'àlbum d'artista hispana més escoltat en un dia en Spotify. La seva fama i el seu èxit en la indústria musical és evident, però l'artista també ha arribat a altre món molt diferent del musical a través de les seves cançons, aquest és el món gastronòmic.
A través de Santa Teresa Gourmet, la històrica marca avilesa coneguda pels seus tradicionals rovells de Santa Teresa, els fans del nou àlbum de Rosalía podran tenir una experiència gastronòmica única, ja que l’empresa ha posat a la venda una edició especial anomenada “De Lux”, un homenatge a l’essència i l’estètica del nou disc amb un ingredient molt especial que dona nom a una de les cançons del disc.
L'ingredient especial
Aquests rovells s'elaboren seguint una recepta tradicional i històrica típica d'Àvila, lloc d'on són característiques. És un dolç petit i esfèric de color daurat que se serveix en motlles de paper blanc. S'elaboren amb rovells frescos i sucre que es barregen i es posen a ebullició per aconseguir un resultat final tractat amb cura i molt dolç.
Però aquests rovells "De Lux" tenen un ingredient especial que fa homenatge a Rosalía, en concret, a una cançó de l'àlbum: Sauvignon Blanc. Els rovells artesanals estan recoberts amb un toc de vi Sauvignon Blanc que li dona un sabor "aromàtic i cítric" al dolç d'aquestes postres tradicionals. El producte es pot trobar tant a les botigues físiques de la marca com al seu web, i cada capsa inclou dotze unitats i té un preu de 12,50 euros.
Un dolç amb segles d’història
Els populars "Rovells de Santa Teresa" també coneguts com a "rovells d’Àvila", són un símbol de la rebosteria local. L’origen d’aquest dolç té diverses versions: alguns estudiosos el relacionen amb la cuina andalusina, mentre que altres situen la seva creació a Àvila. El nom fa homenatge a Santa Teresa de Jesús, fundadora de l’Orde dels Carmelites Descalços i figura central de la cultura avilesa.